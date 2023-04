Pistorius will Reparaturzentrum für Leopard-2-Panzer an polnisch-ukrainischer Grenze einrichten

Deutschland, die Ukraine und Polen wollen zusammen ein Reparaturzentrum für Leopard-2-Panzer an der polnisch-ukrainischen Grenze einrichten.

Berlin in Deutschland - Er habe mit seinen polnischen und ukrainischen Amtskollegen eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Rande des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem Luftwaffenstützpunkt in Ramstein am Freitag. Er gehe davon aus, dass der sogenannte Instandsetzungs-Hub „Ende nächsten Monats“ die Arbeit aufnehmen könne, ergänzte Pistorius.

Mit den anderen Mitgliedern der Kontaktgruppe sei vereinbart worden, dass eine „Vorlösung“ zur Finanzierung des Instandsetzungs-Hubs geschaffen werde, sagte der Minister. In der nächsten Woche soll es dazu eine erste Arbeitssitzung geben. Die Kosten für das Zentrum in Polen dürften sich „zwischen 150 und 200 Millionen Euro pro Jahr“ bewegen, sagte Pistorius.



Durch den Instandsetzungs-Hub werde sichergestellt, dass die Panzer der Typen 2A6 und 2A4 „schnell bei Bedarf (...) instandgesetzt und repariert werden können“, erläuterte der Minister. Der Bedarf werde steigen, fügte er mit Blick auf eine erwartete Frühjahrsoffensive der Ukraine hinzu.



Bei dem inzwischen elften Treffen der Gruppe in Ramstein wollten die mehr als 50 teilnehmenden Länder am Freitag weitere Militärhilfen für die Ukraine abstimmen. Dabei geht es auch darum, ob die bisherigen Waffenlieferungen für die von Kiew geplante Frühjahrsoffensive ausreichen. ma/mt