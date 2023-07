„Einfach ärgerlich“ – Söder tut die geplatzte Pkw-Maut jetzt auf einmal sehr leid

Von: Christian Stör

Die von der CSU durchgeboxte Pkw-Maut scheiterte spektakulär – und kostet den Bund satte 243 Millionen Euro. Markus Söder bedauert das Debakel.

Andechs – Die Pkw-Maut galt als großes Prestigeprojekt der CSU. Jahrelang verfolgte der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer eifrig das Ziel, die Maut um jeden Preis durchzuboxen. Doch der Deal platzte, als der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Maut im Juni 2019 als rechtswidrig stoppte. Das kommt die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nun teuer zu stehen. Im Endeffekt brachte es Scheuer fertig, 243 Millionen Euro zu versenken.

Das ist nämlich die Summe, die der Bund Schadenersatz an die vorgesehenen Betreiber zahlen muss. Anfang Juli bestätigte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eine entsprechende Verständigung mit der Betreiberseite und sagte: „Das ist eine bittere Summe.“ Das ganze Verfahren sei teuer und aufwendig gewesen. „Am Ende konnte der Schaden begrenzt werden.“ Aber fast eine Viertelmilliarde Euro sei eine große Summe, gerade in Zeiten knapper öffentlicher Kassen. Das Bundesverkehrsministerium prüft auch Regressforderungen gegen Scheuer. Es stehe aber noch nicht fest, ob sie auch geltend gemacht würden, hieß es zuletzt.

Markus Söder (hier umrahmt von Friedrich Merz, links, und Boris Rhein, rechts) findet das CSU-Debakel bei der Pkw-Maut inzwischen „ärgerlich“. © Peter Kneffel/dpa

Söder bedauert geplatzte Pkw-Maut

Und was sagt CSU-Chef Markus Söder zu dem Debakel? „Das mit der Maut ist tatsächlich schlicht und einfach schlecht gelaufen und war am Ende ein echtes Problem“, sagte der bayerische Ministerpräsident am 19, Juli im heute journal des ZDF. „Die Zahl steht jetzt da im Raum, und deswegen ist das einfach ärgerlich, das ist wahr.“

Ursprünglich hatten die Betreiber sogar 560 Millionen Euro Schadenersatz gefordert. Scheuer wies die Forderung der Firmen zurück. Daraufhin folgte ein Schiedsverfahren, das mit weniger als der Hälfte der Summe endete. Scheuer selbst hatte gesagt, er könne den Unmut gut verstehen und nehme sich die Kritik zu Herzen. Allerdings sei die Pkw-Maut „weder ein alleiniges CSU- noch ein Scheuer-Projekt“ gewesen.

Pkw-Maut wird auch zum Thema im Wahlkampf vor der Bayern-Wahl

Wenige Monate vor der Bayern-Wahl ist die Pkw-Maut auch zum Thema im Wahlkampf geworden. Vor allem von FDP und Grünen kommt harte Kritik am Vorgehen der CSU auf. Der einstige CSU-Wahlkampfhit werde zum „Trauerlied für den deutschen Steuerzahler“, sagte der FDP-Haushaltspolitiker Karsten Klein der Deutschen Presse-Agentur, als Anfang Juli die Schadensersatzsumme feststand. Für den finanziellen Schaden würden Scheuer und die CSU die volle Verantwortung tragen.

„Es wäre nur gerecht, wenn die CSU anbieten würde, die große Rechnung aus ihrem Parteivermögen selbst zu bezahlen“, forderte der Grünen-Haushälter Sven-Christian Kindler im Gespräch mit der dpa. „Mit dem ganzen Geld hätten wir viele Radwege bauen, Schienenwege sanieren und den öffentlichen Nahverkehr unterstützen können.“

Der frühere Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat beim Maut-Debakel 243 Millionen Euro versenkt. © Peter Kneffel/dpa

Mit dem Scheitern der Maut und den finanziellen Folgen befasste sich in der vergangenen Wahlperiode auch ein Untersuchungsausschuss des Bundestags. Die damalige Opposition warf Scheuer Verstöße gegen Haushalts- und Vergaberecht vor und warnte vor Millionenkosten. Der damalige Minister wies alle Vorwürfe zurück. Im Visier stand dabei auch, dass er die Betreiberverträge schon Ende 2018 abgeschlossen hatte, noch bevor endgültige Rechtssicherheit beim Europäischen Gerichtshof bestand. (cs/dpa)