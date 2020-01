Rechnungshof sieht viele Mängel bei Pkw-Maut - „Ohrfeige“ für Scheuer

Andreas Scheuer (CSU) werden im Pkw-Maut-Debakel schwerste Fehler vorgeworfen. Jetzt gibt es Vorwürfe gegen Bundesinnenminister Horst Seehofer.

Update vom 30. Januar 2020: Im Maut-Untersuchungsausschuss hat der Bundesrechnungshof Vorwürfe gegen das Verkehrsministerium erneuert. Ein Vertreter der Behörde machte am Donnerstag als Zeuge deutlich, es habe im Haus von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei der später geplatzten Pkw-Maut eine mangelnde Risikobewertung und Verstöße gegen Haushalts- und Vergaberecht gegeben.

Der Rechnungshof hatte Scheuer bereits in einem Bericht schwerwiegende Mängel vorgeworfen. Das Ministerium habe bei den Maut-Verträgen „Vergaberecht verletzt“ und „gegen Haushaltsrecht verstoßen“, hatten die Finanzkontrolleure im November in einem Bericht an den Bundestag geschrieben.

Politiker der Oppositionsfraktionen sehen dies als schwere Belastung für Scheuer. Der FDP-Politiker Christian Jung sagte vor der Sitzung des Untersuchungsausschusses, der Bericht sei die „schlimmste anzunehmende Ohrfeige“ für Scheuer. Der Minister habe es mit der „Haushaltswahrheit“ nicht ernst genommen.

Der CSU-Politiker Ulrich Lange warnte davor, den Rechnungshof zum „Kronzeugen“ gegen Scheuer zu machen. Der Bericht sei in sich nicht schlüssig. Das Verkehrsministerium wies die Kritik des Rechnungshofs erneut als unberechtigt zurück. Die Mautverträge stünden im Einklang mit dem Haushalts- und Vergaberecht. Zudem wies das Ministerium darauf hin, „umfassend und vollumfänglich“ mit dem Bundesrechnungshof zu kooperieren.

Drastischer Vorwurf: Ist Seehofer Schuld an Scheuers Maut-Fiasko?

Update vom 24. Januar: Der Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut will Anfang März den ehemaligen Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) als Zeugen hören. Einen entsprechenden Antrag hätten die Obleute des Ausschusses gestellt, teilte FDP-Obmann Christian Jung am Freitag mit. Grund seien Äußerungen Ramsauers in der Presse, der amtierende Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) löffle nur die Suppe aus, die der ehemalige CSU-Chef Horst Seehofer ihm eingebrockt habe.

„Wir möchten Peter Ramsauer deshalb Anfang März 2020 die Gelegenheit geben, den Untersuchungsausschuss bei seiner Aufklärungsarbeit zu unterstützen“, sagte Jung. Ramsauer hatte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, Seehofer habe die Minister Alexander Dobrindt und Scheuer in ein Mautmodell hineingetrieben, „von dem er wusste, dass es nicht geht.“ Der CSU-Landesgruppenvorsitzende Dobrindt war Ramsauers Nachfolger und Scheuers Vorgänger.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte die Maut-Pläne im Juni 2019 gekippt, nachdem die Betreiberverträge bereits unterzeichnet worden waren. Verkehrsminister Scheuer hatte die Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut mit den Betreibern noch 2018 geschlossen. Der Untersuchungsausschuss will unter anderem prüfen, ob die Regierung gegen das Vergaberecht oder das Haushaltsrecht verstoßen hat. Scheuer selbst weist dies zurück.

Der Verkehrsminister bekräftigte gegenüber der Augsburger Allgemeinen vom Freitag, er denke nicht ans Aufgeben. „Im Leben, egal ob privat oder beruflich, gibt es auch härtere Zeiten, da muss man sich auch wieder rauskämpfen.“ Er mache keine Politik für Beliebtheitsumfragen. Die Zeitung hatte am Donnerstag eine Umfrage veröffentlicht, wonach eine Mehrheit der Bayern und auch der CSU-Anhänger für eine Ablösung Scheuers sind.

Am Donnerstagabend sorgte Scheuer aber erneut für Kritik. Scheuer wird ein peinlicher Auftritt im ZDF-Talk „Markus Lanz“ vorgeworfen.

Vernichtende Kritik: Jetzt soll Scheuer sein Smartphone herausrücken - Desaster

Update vom 16. Januar, 14.05 Uhr: Die FDP hat am Rande des Maut-Untersuchungsausschusses die Sicherstellung der dienstlichen Smartphones von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gefordert. „Im Gegensatz zu (Ex-Verteidigungsministerin) Ursula von der Leyen darf es bei Andreas Scheuer keine Beweisvernichtung von Handydaten und vor allem SMS-Nachrichten oder verschwundene und gesäuberte Smartphones geben“, sagte der FDP-Obmann im Untersuchungsausschuss, Christian Jung zwischen zwei Ausschusssitzungen am Donnerstag.

Von der heutigen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen liegen dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Berateraffäre im Verteidigungsministerium keine Handydaten vor, weil diese gelöscht wurden.

Pkw-Maut: Gutachten urteilt vernichtend über Minister Scheuer

Erstmeldung vom 16. Januar 2020: Berlin - Am Donnerstag kommt der Untersuchungsausschuss des Bundestags zur geplatzten Pkw-Maut zusammen. Bei der Sitzung sollen Sachverständige zu strittigen Fragen angehört werden. Beauftragte Gutachter werfen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vor, gegen Europarecht, das Vergaberecht und das Haushaltsrecht verstoßen zu haben. Scheuer weist die Vorwürfe zurück. Auch Geheimgespräche, die nicht protokolliert wurden, werden ihm zur Last gelegt. Es könnte eng werden für Scheuer - sicherlich aber wird es für ihn sehr unangenehm.

Pkw-Maut: Gutachten belastet Scheuer erheblich

Gegenüber der Süddeutschen Zeitung äußerten die Gutachter der Kanzlei, die eines von zwei Gutachten zur Vergabe der Mautaufträge anfertigen sollte, dass die Durchführung des Vergabeverfahrens gegen vergaberechtliche Vorschriften verstoßen habe. Verhandlungsgespräche allein mit der Bietergemeinschaft Paspagon, der späteren Betreiber Kapsch und CTS Eventim, bezeichnen die Experten gegenüber der Süddeutschen Zeitung als „unzulässig". Zweifel bestünden auch, ob dasAngebot der ausgewählten Betreiber wirtschaftlich gewesen sei und ob der Zuschlag so überhaupt hätte erfolgen dürfen.

Auf Kritik stößt laut Süddeutscher Zeitung auch, dass Geheimgespräche stattgefunden haben, wie mittlerweile bekannt wurde. Es bestünden Anhaltspunkte dafür, dass das Ministerium gegen seine Pflichten verstoßen habe, Verhandlungsgespräche aktenkundig zu machen und zu protokollieren, schätzen die Gutachter gegenüber der Süddeutschen. „Nachträgliche Änderungen des Vertrags durch das Einbinden der Staatsfirma Toll Collect werfen ebenfalls vergaberechtliche Bedenken auf“, heißt es in dem Papier weiter.

Desaster um Pkw-Maut: „Gutachterschlacht“ im Untersuchungsausschuss

Ein Beteiligter des Untersuchungsausschusses äußerte gegenüber der Süddeutschen Zeitung, dass er im Ausschuss eine stundenlange Gutachterschlacht erwarte. Pro Themenkomplex sollen zwei Gutachter angehört werden, von denen einige sich jeweils im Sinne des Bundesministeriums äußern könnten, das die Vorwürfe zurückweist.

Unabhängig davon, zu welchem Ergebnis der Untersuchungsausschuss kommt, könnt die Angelegenheit Scheuer seinen Posten kosten. Seine schlechten Umfragewerte lassen CSU-Chef Markus Söder erwägen, Scheuer bei einem Umbau des Kabinetts zu ersetzen.

Der Bund hatte Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Pkw-Maut 2018 geschlossen -bevor endgültige Rechtssicherheit bestand. Der E uropäische Gerichtshof hatte das Projekt im Juni 2019 gestoppt. Direkt nach dem Urteil des EuGH Mitte Juni kündigte der Bund die Verträge. Die für die Pkw-Maut vorgesehenen Betreiber Kapsch und CTS Eventim hatten vor Weihnachten ihre Forderungen an den Bund auf 560 Millionen Euro beziffert. Als wahrscheinlich gilt nun ein Schiedsverfahren. Die nächste Sitzung des Ausschusses ist Ende Januar geplant.