Kreml soll Schröder bereits 1998 umworben haben - Wusste der Bundesnachrichtendienst Bescheid?

Von: Sven Hauberg

Gerhard Schröder (links) und Wladimir Putin im Juli 2004 beim Russisch-Deutschen Wirtschaftsforum in Moskau: Die beiden Politiker sind seit Jahren eng befreundet. © Maxim Marmur/AFP

Einem Medienbericht zufolge warb der Kreml zu Beginn von Schröders Kanzlerschaft um den SPD-Politiker. Heute steht Schröder wegen seiner Putin-Nähe in der Kritik.

Berlin - Böse Zungen fordern, man solle Gerhard Schröder nicht länger als Altkanzler titulieren, sondern als Gazprom-Lobbyisten. Die Tätigkeit des SPD-Politikers für die russische Energieindustrie steht seit Längerem in der Kritik, zuletzt aber ganz besonders. Schließlich sorgt sich der Westen über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine, und da gilt vielen die Nähe Schröders zum Kreml als höchst verdächtig.

Neue Nahrung erhalten die Schröder-Kritiker nun durch einen Bericht der Bild. Demnach habe der Kreml schon 1998, also zu Beginn von Schröders erster Amtszeit als Chef einer rot-grünen Bundesregierung versucht, den Kanzler für sich zu gewinnen. Das habe der Bundesnachrichtendienst (BND) im Dezember 1998 aus „hochrangigen Quellen“ erfahren, so Bild. Wladimir Putin, heute russischer Präsident, war damals Chef des Geheimdienstes FSB und Vize-Chef der Präsidialverwaltung. Im Folgejahr wurde Putin Ministerpräsident, ein Jahr später Staatspräsident.

„Plan Schröder“: Russland wollte den damaligen Kanzler und seine Frau umgarnen

Ziel des „Plan Schröder“ sei es gewesen, Schröder zu umgarnen, etwa mit gezielten Einladungen an den Kanzler und dessen Ehefrau (damals: Doris Schröder-Köpf), um ihn so an den Kreml zu binden. Dabei sei es Moskau darum gegangen, Einfluss auf Deutschland, also auf seinen größten Abnehmer für Gas und Erdöl, zu nehmen.

Die Bild zitiert in ihrem Bericht eine mit dem Fall vertraute Quelle. Demnach informierte der BND das Kanzleramt und somit auch den damaligen Kanzleramtschef und heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier Anfang 1999 über die Pläne Russlands. Inwieweit diese Pläne fruchteten, ist nicht bekannt.

Gerhard Schröder: Tätigkeiten für russische Energieunternehmen

Allerdings begann Schröder bereits kurz nach seiner Wahlniederlage 2005 eine Tätigkeit für die Nord Stream AG, die mehrheitlich der russischen Gazprom gehört, die sich wiederum mehrheitlich in russischem Staatsbesitz befindet. Die Nord Stream AG ist Betreiberin der Ostseepipeline Nord Stream 1. Deren Bau wurde am 8. September 2005, zehn Tage vor der Bundestagswahl, in einer Grundsatzvereinbarung beschlossen. Einen Monat später begannen auf russischer Seite die Arbeiten an der Pipeline.

Anfang 2022 wurde bekannt, dass Schröder für einen Sitz im Aufsichtsrat von Gazprom nominiert wurde. Seit 2017 ist Schröder zudem Aufsichtsratsvorsitzender von Rosneft, einem Mineralölunternehmen, das zu einem großen Teil im Besitz des russischen Staates ist.

Ukraine-Krise: Schröder warf Kiew „Säbelrasseln“ vor

Im aktuellen Ukraine-Konflikt hatte Schröder der Regierung in Kiew „Säbelrasseln“ vorgeworfen, was über Parteigrenzen hinweg für Empörung sorgte. Moskau hat in der Nähe zur ukrainischen Grenze US-Angaben zufolge rund 150.000 Soldaten stationiert. Forderungen, die SPD solle Schröder aufgrund seiner Äußerungen aus der Partei ausschließen, lehnte Generalsekretär Kevin Kühnert unter Verweis auf das deutsche Parteienrecht und das Statut der SPD ab. Beide würden „keine Parteiausschlüsse für heftige Meinungsverschiedenheiten, Provokationen oder geschäftliche Interessen“ vorsehen, sagte Kühnert am Montag (21. Februar) der Rheinischen Post.

Vom Linken-Abgeordneten Gregory Gysi kam unterdessen der Vorschlag, Schröder solle - zusammen mit Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel - in der Ukraine-Krise vermitteln. „Das, was auf einer Regierungsebene nicht zu schaffen ist, können eine Altkanzlerin und ein Altkanzler auf eine andere Art und Weise vielleicht erreichen“, sagte Gysi dem Spiegel.

Gänzlich anders sieht das die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Schröder sei „der größte Lobbyist unter der Sonne“, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag in der Spiegel-Talkshow „Spitzengespräch“. Angesichts der jüngsten Aussagen des Altkanzlers habe sie gedacht, sie sei in einer Comedyshow. Die Ukraine „derart proaktiv anzumachen“ wie Schröder, sei „an Peinlichkeit nicht zu überbieten“. (sh)