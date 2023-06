Nord-Stream-Sabotage: USA wusste wohl Monate vorher von Ukraine-Plan

Von: Nadja Austel

Zu den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines gibt immer mehr Hinweise auf ukrainische Verursacher. US-Geheimdokumente sollen nun zeigen, wie viel wer wusste.

Frankfurt – Nach den Explosionen an den Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee im Jahr 2022 führen einem US-Medienbericht zufolge weitere Spuren in die Ukraine. Die Washington Post berichtete am Dienstag (6. Juni), dass der Auslandsgeheimdienst CIA in den USA bereits im Juni 2022 – und damit drei Monate vor den Detonationen – von einem ukrainischen Plan für einen solchen Anschlag erfahren habe.

Demnach wurde die CIA von einem europäischen Geheimdienst darüber informiert, dass ein Team von sechs Angehörigen einer ukrainischen Eliteeinheit die Nord-Stream-Pipelines, die Gas aus Russland unter anderem nach Deutschland transportieren, bei einem verdeckten Taucheinsatz sprengen wollten. Der Washington Post zufolge soll das Team direkt der ukrainischen Armeeführung unterstanden haben.

Geheimdokumente der USA sollen zeigen: Auch Deutschland wurde informiert

Die renommierte Zeitung beruft sich dabei auf Geheimdokumente, die mutmaßlich durch den US-Nationalgardisten Jack Teixeira auf der Nachrichten-Plattform Discord geteilt wurden. Teixeira war im April inhaftiert worden, nachdem das Durchsickern geheimer Regierungsdokumente international für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Laut Washington Post belegen die Geheimdokumente, dass die US-Regierung im Juni 2022 durch einen „engen Verbündeten“ von dem mutmaßlichen ukrainischen Plan erfahren hatte. Die USA teilten die Informationen dann mit Deutschland und weiteren europäischen Mitgliedern, so der Bericht. Der geschilderte Plan soll demnach sehr detailliert gewesen sein – und große Ähnlichkeiten mit den tatsächlichen Geschehnissen haben.

Geheimdienst der USA – Sechs Taucher mit Heliumtanks und Sprengstoff

Der Plan habe beinhaltet, dass sechs Beteiligte mit einem unter falscher Identität gemieteten Boot zu den Nord-Stream-Pipelines fahren und zu den Leitungen herab tauchen, um Sprengsätze an ihnen anzubringen. Dafür seien laut der Geheimdokumente neben Sauerstofftanks auch Heliumtanks vorgesehen gewesen, die bei besonders tiefen Tauchgängen Verwendung finden, so der Bericht der Washington Post. Die deutschen Ermittlungen sind Medienberichten zufolge zu dem Schluss gekommen, dass bei den Detonationen tatsächlich sechs Personen auf ebendiese Weise vorgegangen waren.

Die bei dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines beteiligten Einsatzkräfte sollen der Zeitung zufolge direkt an den ukrainischen Armeechef Walerij Saluschnyj berichtet haben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hingegen sei bewusst nicht über die Pläne informiert worden, um eine ukrainische Verantwortung glaubhaft zurückweisen zu können.

Nordstream-Pipelines: Ukraine könnte False-Flag-Operation ohne Selenskyj geplant haben

Die unter der Ostsee verlaufenden Leitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 für den Transport von russischem Erdgas nach Deutschland waren Ende September 2022 durch Explosionen zerstört worden. In den vergangenen Monaten haben sich die Hinweise verdichtet, dass die Ukraine hinter den Detonationen stehen könnte, Ermittlungsergebnisse wurden jedoch nicht. Erst kürzlich hatte die spanische Zeitung ABC in einem Kommentar die Geheimniskrämerei um die Frage kritisiert, wer die Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 zu verantworten hat.

Die bekannten Details einer Razzia in Frankfurt an der Oder stützten die Hypothese, dass die Ukraine hinter der Sabotage der Leitungen vom 26. September 2022 stecken könnte, so der Bericht. Die Geheimhaltung, unter der die Ermittlungen durchgeführt werden, verhindere, dass eine sogenannte (inszenierte) False-Flag-Operation nicht ausgeschlossen werden könne. Der Fall erfordere jedoch „eine absolut transparente Untersuchung“, da er für den Verlauf des Ukraine-Krieges von „entscheidender Bedeutung sein könnte.“ (na/dpa/afp)