Sorge vor Wagner: Polen und Litauen warnen Putin

Von: Nail Akkoyun

Polen und Litauen sind sich einig: Der in Belarus stationierten Wagner-Truppe muss Einhalt geboten werden. Selbst eine Grenzschließung scheint möglich.

Suwalki – In Polen wächst die Sorge vor den in Belarus stationierten Wagner-Söldnern. „Die Wagner-Gruppe ist äußerst gefährlich, und die Einheiten dieser Gruppe sind an der Ostflanke der Nato stationiert, um diese zu destabilisieren“, sagte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki am Donnerstag (3. August). Gemeinsam mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda hielt Morawiecki eine Pressekonferenz in Suwalki, im Grenzgebiet der beiden Länder.

Morawiecki hatte zuvor gewarnt, mehr als 100 Wagner-Söldner hätten sich in Richtung des strategisch wichtigen polnischen Gebiets zwischen Belarus und der russischen Enklave Kaliningrad bewegt. Entsprechend müsse vorgesorgt werden. Dabei warnte der polnische Premier auch vor „hybriden Angriffen“, die man schon vor Beginn des Ukraine-Kriegs abwehren musste. Er spielte damit wohl auf die Präsenz von Migranten im Grenzgebiet an. Vor allem im Sommer 2021 hatten viele Menschen versucht, von Belarus in die EU zu gelangen - die Lage entlang der Grenze ist weiter gespannt, wie auch IPPEN.MEDIA berichtete.

„An unseren Grenzen – der litauischen und der polnischen – sind verschiedene hybride Angriffe gestoppt worden, die seit zwei Jahren andauern“, sagte Morawiecki. „Heute sind die polnischen Grenzen und die Grenze Litauens die Grenzen der freien Welt, die den Druck der Despotie aus dem Osten aufhalten.“

Ein bewaffneter polnischer Grenzsoldaten bewacht die Grenze zu Belarus. (Archivfoto) © Attila Husejnow/dpa/SOPA

Belarus-Hubschrauber in Nato-Luftraum: „Provokationen werden sich wiederholen“

Man verteidige die polnische Grenze gegen Provokationen des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko und der russischen Privatmiliz Wagner, sagte Morawiecki der Agentur PAP zufolge. Nauseda schloss zudem nicht aus, dass Polen, Litauen und Lettland koordiniert ihre Grenze zu Belarus schließen könnten. Erst am Dienstag (1. August) hatten zwei belarussische Militärhubschrauber kurz den polnischen Luftraum verletzt. Als Reaktion hat Warschau inzwischen Kampfhubschrauber an die Grenze in der Regiom Podlaskie entsandt, wie der polnische Sender Telewizja Polska berichtet.

„Diese Provokationen werden sich wiederholen, daran habe ich keinen Zweifel“, sagte Morawiecki. Polen schütze seine Bevölkerung durch die Entsendung zusätzlicher Soldaten, Grenzschützer und Polizisten und durch den Ausbau der Grenzbefestigungen.

Nauseda schätzte die Zahl der Wagner-Kämpfer in Belarus auf bislang 4000. Es könnten aber bis zu 10.000 Bewaffnete werden. „Eines ist völlig klar: Es wäre für Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko eine zu große Versuchung, ihre Anwesenheit in der unmittelbaren Nachbarschaft nicht für mögliche Provokationen gegen Nato-Staaten zu nutzen“, sagte er.

Russland beunruhigt Litauen: Wagner-Handlungen fallen auf Moskau zurück

Das litauische Staatsoberhaupt fügte hinzu, dass man ein „produktives Treffen“ im Suwalki-Korridor gehabt habe, „um die Sicherheitslage an unseren Grenzen zu besprechen“. Bei Suwalki verbindet ein schmaler Landstreifen Polen mit seinen EU- und Nato-Nachbarn im Baltikum. Die hochgerüstete russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und das eng mit Moskau verbündete Belarus liegen nur 65 Kilometer weit auseinander.

Litauen habe bereits Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit an der Grenze zu Belarus zu verstärken, einschließlich der Aktualisierung von Plänen für den Einsatz des Militärs, sagte Nauseda. Jegliche feindseligen Handlungen der Wagner-Söldner würden als Handlungen Russlands betrachtet, warnte der Präsident. (nak/dpa)