Nach Belgorod: In Polen rechnet man bereits mit Aufständen in Belarus

Von: Victoria Krumbeck

Der Widerstand von russischen Partisanen wächst. Ein polnischer General geht davon aus, dass sich ähnliche Angriffe bis nach Belarus verbreiten.

München/Warschau - Russische Partisanen haben sich zu einem Angriff in der Region Belgorod auf russischem Territorium bekannt. Zwei Tage lang sorgten die Kämpfe in der russischen Grenzregion für Chaos. Die Angreifer der Legion „Freiheit für Russland“ und die Miliz „Russisches Freiwilligenkorps“ wurden wieder zurückgedrängt. Diskutiert wird weiterhin, ob Kiew mit dem Angriff in Verbindung gebracht werden kann.

Der Widerstand in Russland also ist da. Der polnische General Waldemar Skrzypczak erwartet, dass er sich bis nach Belarus ausbreiten wird.

Polen rechnet mit Widerstand in Belarus: „Bereiten wir uns auf einen Aufstand vor“

Der Angriff in Belograd zeige, dass nicht alle Russen hinter der Politik von Wladimir Putin stehen, sagte der polnische General Waldemar Skrzypczak in der Fernsehsendung „Gość Wydarzeń“ auf Polsat News am Dienstag (23. Mai). „Es sei an der Zeit, dass das russische Volk zumindest teilweise die Treue zu Putin aufgibt“, so Skrzypczak. In den Angriffen sehe er ein Signal und hoffe, dass es sich schneller verbreitet.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko (M). Ein polnischer General geht davon aus, dass der Widerstand in Belarus wachsen wird. © Gavriil Grigorov/dpa

Laut dem General könnten solche Aktionen auch bald in Belarus stattfinden. „Wenn die ukrainische Gegenoffensive erfolgreich ist, werden belarussische Bürger, die Teil des ukrainischen Potenzials des ukrainischen Militärs darstellen, ihre Waffen nicht niederlegen“, schätzt Skrzypczak die Situation ein. Er hoffe, dass sie einen Aufstand in Belarus auslösen, denn davor soll der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko Angst haben. „Bereiten wir uns auf einen Aufstand in Belarus vor, denn er wird kommen“, betonte der polnische General.

Möglicher Aufstand gegen Lukaschenko? - „Müssen bereit sein“

Sollte es so weit kommen, sieht er Polen in einer klaren Rolle. „Wir müssen bereit sein, die Einheiten zu unterstützen, die eine Operation gegen Lukaschenko durchführen werden“, sagte Skrzypczak. „Wir haben Gründe, ihnen zu helfen, genauso wie wir den Ukrainern helfen“, fügte er hinzu. Skrzypczak ist der Auffassung, dass Lukaschenko für einen solchen Aufstand keine militärische Kapazität habe und in einem solchen Fall auch Russland - aufgrund der angespannten Lage im Ukraine-Krieg - nicht zur Hilfe eilen könne.

Vor einem geplanten Aufmarsch und dem Umsturz des belarussischen Präsidenten warnte auch der stellvertretende russische Außenminister Mikhail Galuzin. Russland und Belarus haben erst vor wenigen Wochen ihre Allianz gestärkt. (vk)