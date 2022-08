Polen: Mehr als die Hälfte will Wehrpflicht wieder einführen

Eine repräsentative Umfrage zeigt, dass über die Hälfte der Polen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht unterstützen würden. © Norbert Fellechner via IMAGO

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage zeigen, dass mehr als die Hälfte der Polen für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in ihrem Land sind.

Warschau - In einer Repräsentativumfrage des Meinungsforschungsinstituts CBOS befürworteten 54 Prozent der mehr als 1000 Befragten dies, wie die polnische Nachrichtenagentur PAP befürwortete. Außerdem sprachen sich 78 Prozent der Befragten für militärische Schulungen für Zivilisten aus. Nur 15 Prozent der Polen waren entschiedene Gegner einer Wiedereinführung der Wehrpflicht.

Polen grenzt an die Ukraine - der Konflikt im Nachbarland hat bei vielen Menschen Sorgen um die Sicherheit des eigenen Landes ausgelöst. Seit Beginn des Krieges im Nachbarland sind fast 5,4 Millionen Menschen aus der Ukraine zunächst nach Polen geflüchtet.

Die Wehrpflicht galt in Polen bis 2009. In Deutschland wurde sie 2011 ausgesetzt, was praktisch einem Ende des Wehr- und Zivildienstes gleichkam. (dpa)