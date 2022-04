Polens Präsident nennt russischen Angriffskrieg in der Ukraine "Terrorismus"

Andrzej Duda © IMAGO/Christian Spicker

Polens Staatschef Andrzej Duda hat den russischen Ukraine-Krieg als "Terrorismus" verurteilt.

Kiew in der Ukraine - "Dies ist kein Krieg, dies ist Terrorismus", sagte Duda bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Kiew. "Wenn jemand Flugzeuge und Soldaten schickt, um Wohngebiete zu bombardieren und Zivilisten zu töten, ist das nicht Krieg. Es ist Grausamkeit, Banditentum, Terrorismus."

Duda hielt sich am Mittwoch gemeinsam mit seinen baltischen Kollegen, dem estnischen Präsidenten Alar Karis, dem lettischen Staatschef Egils Levits und dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda, zu einem Besuch in der Ukraine auf. Nach einem Besuch in der schwer vom Krieg gezeichneten Stadt Borodjanka äußerte sich auch Nauseda erschüttert. "Es ist schwer zu glauben, dass solche Kriegsgräuel im Europa des 21. Jahrhunderts verübt werden können, aber das ist die Realität", sagte er. isd

Gouverneur: Ukrainischer Angriff beschädigt russisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer



Ukrainische Soldaten haben nach Angaben des Gouverneurs von Odessa ein russisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer beschossen und beschädigt. Raketen vom Typ Neptun hätten "erheblichen Schaden" an dem russischen Schiff verursacht, schrieb der Gouverneur Maxym Martschenko am Mittwoch im Messengerdienst Telegram.



Der ukrainische Präsidentschaftsberater Olexij Arestowytsch sprach auf Youtube von einer "Überraschung" im Zusammenhang mit dem "Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte". Das russische Schiff "Moskwa" stehe in Flammen, erklärte Arestowytsch. "In diesem Moment". Aufgrund der stürmischen See sei unklar, wann das Schiff mit seiner 510-köpfigen Besatzung Hilfe erhalte.



Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Angaben zunächst nicht verifizieren. Die russische Armee meldete zunächst keinen Angriff auf eines ihrer Kriegsschiffe. isd