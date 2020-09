Polit-Beben im Sauerland: CDU-Beigeordneter wechselt zur AfD - jetzt droht ihm die Abwahl

Politisches Beben im Sauerland: Ein Beigeordneter der Stadt Lüdenscheid hat ein Eintrittsgesuch bei der Alternative für Deutschland (AfD) in Berlin gestellt.

Lüdenscheid - Die Nachricht hat eingeschlagen: Thomas Ruschin, CDU-Politiker und Volljurist, ist seit 2014 Beigeordneter der Stadt Lüdenscheid im Sauerland. Er wurde zwischenzeitlich gar als Bürgermeisterkandidat gehandelt. Nach dem Austritt aus der Wertunion im Frühjahr hatte Ruschin die CDU Lüdenscheid verlassen und bei den Christdemokraten in Berlin angeheuert.

Jetzt das politische Beben: Ruschin hat auf Facebook seinen Austritt aus der CDU bekannt gegeben - und einen Eintrittsgesuch bei der Alternative für Deutschland (AfD) in Berlin gestellt. Sollte die AfD den Lüdenscheider Dezernenten erwartungsgemäß aufnehmen, wäre Thomas Ruschin nach Informationen von come-on.de* der erste Wahlbeamte der AfD in einem Rathaus in NRW. Ruschin sprach gegenüber der Redaktion am Abend von „wachsendem Zorn“*, der sich im Laufe der zurückliegenden „ereignisreichen Woche“ aufgebaut habe. - *come-on.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.