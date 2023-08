„Politik der Hyänen und Schakale“: Ukraine-Umgang sorgt in Polen für Streit

Von: Nadja Zinsmeister

Die Spannungen zwischen der Ukraine und Polen nehmen zu. Nun wird in Polen Kritik an der Regierung aus den eigenen Reihen laut. Der Außenminister tobt.

Warschau/Kiew – Die Freundschaft zwischen Polen und der Ukraine durchläuft aktuell eine harte Probe. Seit sich Polen gegen die Einfuhr ukrainischen Getreides auflehnt, wird immer wieder Kritik auf beiden Seiten gegen das jeweilige Nachbarland laut. Nun hat auch der ehemalige polnische Außenminister Jacek Czaputowicz Öl ins Feuer gegossen, dabei aber die eigene Regierung im Umgang mit der Ukraine kritisiert. Der amtierende Außenminister ist in Aufruhr.

Ukraine-Umgang sorgt in Polen für Streit: Ex-Außenminister kritisiert eigene Regierung

Der frühere polnische Außenminister Jacek Czaputowicz verglich die Beziehung von Polen zur Ukraine mit dem Tierreich. „Es gibt Staaten, die sind stark wie Löwen, es gibt Staaten, die sind schlau wie Füchse und es gibt Staaten, die sind wie Hyänen und Schakale. Und wir verfolgen eine solche Politik der Hyänen und Schakale“, sagte Czaputowicz zu den aktuellen Spannungen. Zuvor hatte die ukrainische Zeitung polsatnews darüber berichtet.

Mit seiner Äußerung kommentiert Czaputowicz die jüngsten Spannungen, die durch eine Aussage des polnischen Staatssekretärs Marcin Przydacz entstanden. Przydacz hatte öffentlich die Importbeschränkungen für ukrainische Agrarprodukte verteidigt und darüber hinaus mehr Dankbarkeit von Kiew im Ukraine-Krieg gefordert. Polen gehört zu den engsten Verbündeten der Ukraine im Kampf gegen die russische Invasion. Kiew reagierte auf den Vorwurf empört und bezeichneten ihn als „inakzeptabel“.

Spannungen zwischen der Ukraine und Polen: Getreideexport-Stopp als Auslöser

Mit der neuen Aussage des ehemaligen polnischen Außenministers zu den Spannungen kochten die Gefühle erneut hoch. Czaputowicz sagte weiter, dass sich bei seinem Besuch in der Ukraine alle Ukrainer, die er getroffen hat, sehr dankbar gegenüber dem Land gezeigt haben. Die Aussage des polnischen Staatssekretärs Marcin Przydacz sei deshalb sehr „unglücklich“ gewesen. „Wie kann ein Beamter der mittleren Ebene einen Ausdruck der Dankbarkeit verlangen? Die Ukrainer haben nicht verstanden, was vor sich ging“, so der Ex-Außenminister weiter.

Czaputowicz fügte hinzu, dass man an „politische Erpressung denken“ müsse, „in die wir vielleicht bald geraten werden“. Solche Interessen an einem blutenden Staat - der Ukraine - würden jedoch zu tragischen Ergebnissen führen, betonte er.

„Politik der Hyänen und Schakale“: Polens Außenminister verurteilt Kritik scharf

Polens amtierende Außenminister Zbigniew Włodzimierz Rau wies in einer offiziellen Erklärung die Äußerungen seines Vorgängers zurück. Der Online-Zeitung European Pravda zufolge betonte Rau, dass solche Aussagen dem Geist „des polnischen diplomatischen Dienstes, der Generationen von polnischen Diplomaten zusammengeführt hat, grundlegend widersprechen“. Es sei die Pflicht eines jeden Bürgers, loyal und treu gegenüber der eigenen Gesellschaft und des Staats zu sein. Besonders für einen hochrangigen Beamten, ergänzte Rau.

Rau ist nicht die einzige Person, die den Ex-Außenminister öffentlich für seine Kritik an der eigenen Regierung verurteilte. Ein weiterer ehemaliger polnischer Außenminister, Witold Waszczykowski, sagte laut European Pravda im Sender TVN 24, dass Polen in der Politik „unsere eigenen Interessen haben, die wir verfolgen müssen“. Man könne keine politischen Entscheidungen für die Ukraine treffen, die dem eigenen Land schaden. „Die Ukrainer verstehen das nicht.“ (nz)