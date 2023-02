Politischer Aschermittwoch 2023 in Niederbayern: Ein Krawall-Ritual in Kriegszeiten

Von: Christian Deutschländer

Nach zwei Jahren Pause treten die Parteien zum Polit-Aschermittwoch in Niederbayern an. Ein überholtes Krawall-Ritual, aus der Zeit gefallen? Oder endlich Klartext im bayerischen Wahljahr?

Passau/München – Es waren drei laue Jahre für den Polit-Krawall. Der Aschermittwoch 2020 fiel in die ersten Pandemie-Wochen, rückblickend ein Hochrisikotermin in gefüllten Sälen, durchgezogen nur wegen des Kommunalwahlkampfs. Der Aschermittwoch 2021: Wegen Corona abgesagt, teils mit Livestream aus einer kalten, künstlichen Theaterkulisse gesendet. Der Aschermittwoch 2022: Wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine abgesagt.

Wird heuer alles normal? Also so normal, wie es wohl nur Bayern finden können, die sich am Vormittag zum Start der Fastenzeit vor viele Masskrüge setzen und ihren Politikern zuhören, wie sie sich beschimpfen. Geplant ist das zumindest. Alle bayerischen Parteien kehren zu ihren Ritualen für den großen Polit-Kampftag zurück, der seine Wurzeln in Bauerntreffen im 19. Jahrhundert hat.



CSU beim Polit-Aschermittwoch: Söders Themensetzung ist 2023 komplex

Den größten Auflauf plant, trotz leichter Einsparungen, wieder die CSU. In der kargen Passauer Dreiländerhalle sollen mehrere tausend Gäste für Stimmung sorgen. Viele bringen eigene Transparente mit, stets unterhaltsamer als die Sprüche, die die Parteizentrale an die Hallenwände hängt. Bis aus Norddeutschland reisen Besucher an. Hauptredner ist stets der Parteichef. Was Markus Söder sehr liegt, sein Vorgänger Horst Seehofer hasste und hustend irgendwie überstand und Vorvorgänger Edmund Stoiber zumindest fürchtete, weil er das Ritual sehr ernst nahm als konservative Standort-Bestimmung.

Söders Themensetzung ist heuer komplex. Die naheliegenden scharfen Töne zur Migration meidet er, kleidet sie immer in ein klares Bekenntnis zur Hilfe für geflüchtete Ukrainer und zur Arbeitsmigration. Angriffe auf die Berliner Ampel gehen zwar immer, sind aber Alltag für die CSU. Grobe Späße sind angesichts der Kriegslage nicht angebracht – eigentlich verlangt Passau 2023 auch staatstragende Töne. Die Älteren sagen, Strauß habe die Kombination aus weltpolitisch kundigem Ernst und bayerischer Attacke beherrscht.

Verehrung und Verklärung – auch das ist Teil des Aschermittwochs-Formats. Hier ein Strauß-Fan der CSU mit Büste, Krug und Wachsfigur bei der Kundgebung 2020. © Peter Kneffel/dpa

Aschermittwoch: Söder meidet „Umerziehungs-Phantasien“ - Lang zu Gast in Landshut

Als konservativen Punkt sucht sich Söder deshalb die Gesellschaftspolitik: „Wokeness“ und das Gendern, „Umerziehungs-Phantasien“ will er das nennen. Am Aschermittwoch habe übertriebene politische Korrektheit Pause, sagte er vorab der PNP. „Die Menschen wollen einfach normal sein dürfen.“

Wer am Aschermittwoch auftritt, muss das kracherte Format, das Laute, Bierzeltartige, mit beherrschen. Das macht die Rednerauswahl für andere Parteien nicht leicht. Die Grünen gehen diesmal ins Risiko: Sie holen aus Berlin die Co-Parteivorsitzende Ricarda Lang nach Landshut. Die Wahl-Berlinerin, noch keine 30, WG-Bewohnerin, Tochter eines Bildhauers aus Schwäbisch Gmünd, mag auf den ersten Blick nicht im bayerischen Bierzelt zuhause sein; sie beherrscht aber Klartext. Aufgabe wird die scharfe Attacke auf die CSU, egal, ob die Grünen nach der Wahl im Oktober mit Söder und Co. koalieren wollen oder nicht.

SPD schickt von Brunn zum politischen Aschermittwoch - die FDP Lindner

Die SPD geht das Risiko ein, auf Bundespolitiker zu verzichten. Offizielle Lesart: freiwillig. Man wolle Landes- und Fraktionschef Florian von Brunn die Bühne überlassen. Er ist ein scharfzüngiger Redner, zieht allerdings wohl weniger Aufmerksamkeit auf sich als ein bekannter Minister oder Vorsitzender der Kanzlerpartei. Vilshofen wird gleichzeitig der erste größere Auftritt und Stimmungstest der neuen Generalsekretäre nach dem Affärchen-Abgang von Arif Tasdelen.

Als einziger Ampel-Minister kommt Christian Lindner nach Bayern. Bei seiner FDP in Dingolfing hat auch er keine einfache Ausgangslage nach den verlorenen Landtagswahlen, zuletzt in Berlin, und Umfragen, die Bayerns FDP zittern lassen. Spannend wird, wie sich Lindner zu den Ampel-Partnern SPD und Grüne positioniert. Bei den Liberalen werden Rufe nach einem „FDP pur“-Kurs lauter.



Bei den Freien Wählern ist Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger seit Jahren gesetzt, einige seiner unterhaltsamsten Sprüche kommen aus diesem Format. Die AfD (Osterhofen) will auf mehrere Redner setzen, darunter die örtliche Abgeordnete Katrin Ebner-Steiner. Die Linke erwartet die Bundesvorsitzende Janine Wissler auf einem Boot in Passau.