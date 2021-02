Politischer Aschermittwoch live: Auch Laschet spricht - schlägt Söder nach bösen Corona-Anschuldigungen zurück?

Gewettert wird auch beim Politischen Aschermittwoch 2021 - aber ohne Publikum in den Sälen. Für die CSU könnte das auch ein Segen sein.

Einen politischen Aschermittwoch gibt es auch im Jahr 2021 - allerdings unter Pandemie-Vorzeichen.

Die CSU* um Hauptredner Markus Söder hat sich wieder in Passau eingemietet. Vor Ort sind aber nur zwei Politiker, wie Merkur.de* berichtete.

Auch die anderen Parteien bieten bundesweit bekanntes Spitzenpersonal auf. Der CSU blüht auch ein schwieriger Programmpunkt (siehe Erstmeldung).

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 17. Februar, 9.37 Uhr: Bierzeltatmosphäre über das Internet transportieren: Vor dieser Herausforderung stehen die Parteien in diesem Jahr zum Politischen Aschermittwoch. Spitze Bemerkungen gegen die Konkurrenz wollen alle Parteien sicherlich dennoch verteilen. Doch wie eine Pointe beim Publikum ankommt, das weiß in diesem Jahr niemand der Redner gleich. Im Superwahljahr gilt es, sich zu profellieren, sich abzugrenzen. Schon im vergangenen Jahr schauten alle auf das Fernduell Markus Söder (CSU) und Robert Habeck (Grüne), als mögliche Kanzlerkandidaten. Auch in diesem Jahr wird es spannend, wie sich Armin Laschet (CDU) und Söder verhalten (siehe Erstmeldung). Erstmals wird mit dem neuen CDU-Chef ein Vorsitzender der Schwesterpartei zur CSU-Veranstaltung zugeschaltet.

Wie steril das ganze Spektakel in diesem Jahr wird, zeigt sich am Vormittag. Die meisten Veranstaltungen starten kurz nach 10 Uhr. Eine Schwierigkeit wird es sein, die ernste Corona-Lage angemessen zu verpacken. Im Vorfeld erklärte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im ARD-“Morgenmagazin“: Jeder wisse, es sei „nicht die Zeit, um auf die Gegner draufzuhauen, aber die Zeit, um Politik zu erklären“.

Politischer Aschermittwoch 2021: Für die CSU Teil der Partei-Identität

+ Ein großer Schluck aus dem Krug: 2019 gab es für Markus Söders CSU noch einen politischen Aschermittwoch ohne Corona-Maßnahmen. © Sammy Minkoff/imago-images

Erstmeldung vom 16. Februar: München/Passau - Für viele Menschen in Deutschland war es ein ungewohnter Karneval - für die Parteien wird es nun ein ungewohnter Aschermittwoch. Vor allem, was die traditionellen Polter-Vormittage in Niederbayern angeht. Auch 2021 werden sich die Blicke auf CSU*, Grüne, SPD, FDP, Linke und AfD in der Peripherie der Polit-Republik richten. Wobei die Parteien im Corona-Jahr teils sogar gleich in München bleiben. Aber die morgendliche Mass Bier, volle Säle und Johl-Attacken bei satten Verbalschwingern für die Konkurrenz wie noch 2020: All das wird ausfallen.

An und für sich würde das die CSU besonders hart treffen. Für die Christsozialen sind die Termine in der Passauer Dreiländerhälle Teil der Partei-Identität. Aber vielleicht kommt die coronabedingte Auszeit plötzlich doch noch ganz gelegen. Denn so bleibt Markus Söders Partei ein heikles Aufeinandertreffen erspart: Mit Armin Laschet dürfte sich am Abend des Rosenmontag ein bereits fest eingeplanter Redner unbeliebt gemacht haben.

Politischer Aschermittwoch im Corona-Jahr: Söder bleibt Begegnung mit Laschet erspart

Keine zwei Tage vor dem politischen Aschermittwoch vollzog Laschet eine erstaunliche Kehrtwende in der Corona-Politik. Noch in der Woche zuvor hatte der CDU-Chef die Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens mitgetragen, inklusive der umstrittenen Inzidenz-Marke 35. Nun macht er die Wende - und brüskierte den Lockdown-Verfechter Söder* nicht nur rein inhaltlich. „Populäre“ Entscheidungen, „erfundene Grenzwerte“, die Bürger als „unmündige Kinder“: Laschet zog heftig vom Leder - und das vor dem Aschermittwoch und gegen das eigene Lager. CSU-Chef Söder durfte sich angesprochen fühlen.

In der CSU-Zentrale blieb es lange auffällig still. Auch die Abteilung Attacke, Generalsekretär Markus Blume, verwies am Dienstag lediglich - ohne Bezug auf Laschet - auf neue Umfragewerte. Doch wie Laschet in Passau vor Publikum angekommen wäre? Schwer auszumalen. Zumal auch ein Kanzler-Wettbewerb zwischen Söder und Laschet immer noch nicht vom Tisch scheint. Dieser Drahtseilakt bleibt der Partei also erspart. Beim angedachten Grußwort des CDU-Chefs wird nun wohl immerhin keine Reaktion zu vernehmen sein.

Politischer Aschermittwoch 2021: Auch Baerbock, Scholz, Lindner und Ramelow mischen mit

So oder so: Welchen Stellenwert die Traditionsveranstaltung trotz der Corona-Widrigkeiten hat, zeigen parteiübergreifend die hochkarätig besetzten Rednerlisten: Nicht nur Söder, sondern auch der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, die Grünen-Chefin und mögliche Kanzleranwärterin Annalena Baerbock*, FDP-Chef Christian Lindner und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) steigen in den Ring - um nur einige zu nennen.

Politischer Aschermittwoch 2021: Wer wo spricht CSU: Die Partei trifft sich traditionell in Passau. Hauptredner ist (natürlich) Chef Markus Söder*. Start ist um 11 Uhr. Grüne: Die Grünen* verzichten auf den Trip nach Niederbayern - und treffen sich mit Hauptgast Annalena Baerbock ab 10 Uhr in der Münchner Muffathalle. SPD: Zu Gast ist Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Die Sozialdemokraten übertragen die Reden aus dem Vilshofener Wolferstetter Keller. Scholz‘ Auftritt wird für circa 10.00 Uhr erwartet. FDP: Auch die Liberalen bleiben 2021 in der Landeshauptstadt München. Bundesparteichef Christian Lindner soll gegen 12.30 Uhr sprechen. Linke: Mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und Vorsitz-Kandidatin Janine Wissler bietet die Partei zwei Promis auf. Beginn: 10 Uhr. AfD: Greding ist nicht nur gern gewählter Ort der Landes-Parteitage der Rechtspopulisten, sondern auch Schauplatz des AfD-Aschermittwochs. Die Bundespartei entsendet den Verbal-Hardliner Gottfried Curio.

Blume bezeichnete den Aschermittwoch auch im Corona-Jahr „als wichtigen Meilenstein“, gerade auch für die CSU. Abgesehen von der Übertragung im Netz werde sich aber nichts ändern, es bleibe ein Ort der „klaren politischen Aussage und des Klartexts“. Die CSU hat ihren Anhängern in jedem Fall schon vorab mit Fan-Paketen voller Partei-Papierfähnchen, Passauer Bier, Brezen und Parteischal versorgt - die waren schon im Vorfeld ausverkauft. (fn mit Material von dpa)

Rubriklistenbild: © Sammy Minkoff/imago-images