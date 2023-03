Polizei ermittelt gegen Schüler: Verdächtiger Chat aufgetaucht

Die Polizei Magdeburg ermittelt erneut gegen eigene Schüler, aufgrund eines verdächtigen Chatverlaufs © Marcus Friedrich / IMAGO

Ein weiterer Chat von Schülern der Fachhochschule Polizei in Aschersleben in Sachsen-Anhalt hat die Aufmerksamkeit von Ermittlern erweckt. In Nachrichten soll es um gewaltverherrlichende Inhalte gehen.

Magdeburg/Aschersleben - Die Polizeiinspektion Magdeburg führe gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Halle die strafrechtliche Ermittlungen, erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums am Freitag in Magdeburg. Polizeischüler hätten den Chat gemeldet. Er habe «seit wenigen Monaten» bestanden, so das Ministerium. Zuvor hatte die «Mitteldeutsche Zeitung» berichtet. Unklar ist, was genau in der Gruppe gepostet wurde, und wie viele Polizeischüler beteiligt waren.

Erst im Februar war ein Chat von Polizeischülern bekannt geworden, der extremistische und gewaltverherrlichende Nachrichten enthalten hat. Gegen 18 der ehemaligen Schüler wurden daraufhin Entlassungsverfahren eingeleitet, zudem wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Der Klassenchat der Schule, die gut 40 Kilometer südlich von Magdeburg liegt, soll zwischen September 2017 und Dezember 2021 bestanden haben - mit einer Summe von insgesamt rund 5000 Nachrichten. Davon sollen etwa 80 Nachrichten, Videos und Bilder nationalsozialistische, antisemitische, rassistische und gewaltverherrlichende Inhalte darstellen. Neun Anwärterinnen und Anwärter sollen aktiv gepostet haben. (dpa)