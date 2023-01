Polizei fordert Eltern mit Kleinkindern auf, Lützerath zu verlassen

Die Polizei hat heute mit der Räumung der Ortschaft Lützerath begonnen © IMAGO/SVEN SIMON

Bei der Räumung von Lützerath hat die Polizei auch Kleinkinder angetroffen.

Lützerath in Deutschland - Aufgrund „weitreichender Gefahren“ appellierte die Polizei am Mittwoch an die Eltern, den Ort „umgehend mit ihren Kindern zu verlassen“. Grundsätzlich sollten alle Kinder und Jugendliche Lützerath nun verlassen. Das zuständige Jugendamt sei vor Ort und kümmere sich.

Die Polizei hatte am Morgen mit der seit Tagen erwarteten Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Dorfs im rheinischen Braunkohlerevier begonnen. Der Energiekonzern RWE will den bei Lützerath liegenden Tagebau Garzweiler ausdehnen und die unter dem Ort liegende Kohle abbauen, wozu der von den früheren Dorfbewohnern verlassene Ort abgerissen werden muss. ran/cfm

Aachener Verwaltungsgericht bestätigt erneut Aufenthaltsverbot in Lützerath

Das Verwaltungsgericht in Aachen hat das Aufenthaltsverbot für das im rheinischen Braunkohlerevier liegenden Dorf Lützerath erneut bestätigt. Entsprechende Beschlüsse in zwei Eilverfahren seien am Dienstagabend zugestellt worden, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Bereits in der vergangenen Woche waren Klimaaktivisten mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht gescheitert. Das Oberverwaltungsgericht in Münster bestätigte die Entscheidung am Montag.



Demnach ist die Allgemeinverfügung des Kreises Heinsberg rechtmäßig, die es Privatpersonen vom 23. Dezember 2022 bis zum 13. Februar 2023 verbietet, sich in Lützerath aufzuhalten. Die Grundstücke des Orts befinden sich mittlerweile im Eigentum des Energiekonzerns RWE. Der Ort soll zur Abbaggerung der unter ihm liegenden Braunkohle weichen. Gegen die Beschlüsse kann Beschwerde eingelegt werden. tbh/cfm