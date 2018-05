„Mal eine in die F....e hauen“: Polizeirat droht Demo-Organisator Prügel an

+ SPD-Politiker Florian Ritter. © Presse Florian Ritter

München - Leuten wie ihm würde der Polizeirat Helmut T. (Name geändert) gerne „in die Fresse hauen“: Florian Ritter (SPD) sitzt als SPD-Politiker im bayerischen Landtag und positioniert sich klar gegen das Polizeiaufgabengesetz (PAG). Hier dürfte der Grund zu finden sein, weshalb ein führender Polizeibeamter via privater Facebook-Nachricht, die unserer Onlineredaktion vorliegt, gegenüber Ritter derart ausfällig wird. Denn Ritter hat die große Demonstration gegen das PAG mitorganisiert, stand dort auch in der ersten Reihe und sprach zu den Protestierenden. Doch Ritter vermutet noch einen Auslöser an anderer Stelle. „Ich beteilige mich auf Facebook häufig an Diskussionen, kommentiere viel, aber bemühe mich dabei immer um Sachlichkeit. Offenbar hat er sich davon dennoch provoziert gefühlt“, sagt Ritter gegenüber unserer Onlineredaktion. Konkret dürfte es um den Facebook-Post von SPD-Politikerin Christiane Kern gehen, die zur Teilnahme an der Großdemonstration in München aufgerufen hatte. Kern ist im Übrigen auch in der Gewerkschaft der Polizei tätig - wie T. auch.