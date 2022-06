Positiver Corona-Test: Uruguayischer Präsident reist nicht zum Amerika-Gipfel in die USA

Uruguayische Präsident Luis Lacalle Pou © Raúl Martínez / IMAGO

Aufgrund einer Corona-Infektion kann der uruguayische Präsident Luis Lacalle Pou am IX. Gipfeltreffen der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Los Angeles nicht teilnehmen.

Montevideo - «Wegen der morgigen Reise zum Amerika-Gipfel in den USA habe ich mich heute einem PCR-Test unterzogen. Das Ergebnis ist positiv ausgefallen, so dass ich für die nächsten Tage alle Aktivitäten absagen muss», schrieb der uruguayische konservative Staatschef am Montag auf Twitter.

Eigentlich wollte US-Präsident Joe Biden das Treffen ab Mittwoch dazu nutzen, den Beziehungen zwischen Nord-, Mittel- und Südamerika einen neuen Impuls zu geben. Auf dem Gipfel sollen eine Reihe von Initiativen zu Migration, Energie und Klimawandel angestoßen werden. Allerdings wird die Teilnehmerliste des ersten Amerika-Gipfels in den USA seit 1994 immer kürzer.

Die US-Regierung hat bereits durchblicken lassen, die Präsidenten der autoritär geführten Staaten Kuba, Venezuela und Nicaragua nicht einzuladen. Daraufhin erklärten sich mehrere Länder der Region solidarisch mit den Ausgeladenen und sagten ihre Teilnahme ab. So wollen die Staatsoberhäupter von Mexiko, Bolivien und Honduras ebenso wie der Premierminister von Sankt Vincent und den Grenadinen nicht zu dem Treffen kommen. Aus anderen Gründen sagte auch Guatemalas Präsident seine Teilnahme ab. (dpa)