Eröffnung der Gedenkstätte zu Ehren der verstorbenen Soldaten in Afghanistan

Eröffnung des Erinnerunghains nahe Potsdam im Gedenken an die in Afghanistan gefallenen Soldaten © Winfried Rothermel/IMAGO

In Erinnerung an die getöteten Soldaten in Afghanistan hat die Ministerin für Verteidigung, Christine Lambrecht, den Ehrenhain zum Gedenken nahe Potsdam eröffnet.

Potsdam/Schwielowsee - Die Gedenkstätte auf dem Bundeswehr-Gelände in Schwielowsee im Bundesland Brandenburg erinnert an die 59 Soldaten, die im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Einsatz starben.

«Wir sind am emotionalsten Ort der Bundeswehr», sagte die in Mannheim geborene Lambrecht beim Gedenken am Freitagvormittag im «Wald der Erinnerung». Er erinnere daran, dass die Soldaten für die Sicherheit Deutschlands alles gegeben hätten, sogar ihr Leben. Lambrecht appellierte, jeder Bundestagsabgeordnete sollte einmal an dem Gedenkort im «Wald der Erinnerung» gewesen sein.

Zentrales Element des neuen Ehrenhains ist ein 27 Tonnen schwerer Felsblock. Er wurde aus dem Feldlager im Norden Afghanistans im Mai vergangenen Jahres nach Deutschland gebracht. Zahlreiche Hinterbliebene waren bei der Zeremonie am Freitag in Schwielowsee dabei. Etliche von ihnen steckten Blumen in Gedenkstelen mit den Namen toter Soldaten.

Im Sommer vergangenen Jahres kamen die letzten Soldaten aus Afghanistan nach Deutschland zurück. Der Einsatz der Bundeswehr in dem Krisenland dauerte insgesamt fast 20 Jahre. (dpa)