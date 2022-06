Ex-Präsident und Putin-Vertrauter mit deutlicher Ansage: USA sollen „selbst angekrochen kommen“

.... für den, der die Wahl hat in Russland oder in den USA leben zu können, dürfte Russland absolut keine Option darzustellen... nicht einmal von großen Flüchtlingsströmen - egal woher und warum- in dieses riesige Land, war bisher nie die Rede!

So besonders attraktiv und anziehend scheint dort - eigentlich noch nie - irgendetwas gewesen zu sein, dass einem den längeren Aufenthalt sympatisch oder anziehend erschienen ließ... woran das wohl liegt?