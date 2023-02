Präsident Selenskyj im Buckingham Palace empfangen

Traf in London auch den König: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj © IMAGO/WIktor Szymanowicz

König Charles III. hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Buckingham-Palast empfangen.

London - Der König begrüßte den Präsidenten am Mittwochnachmittag herzlich, wie auf Fernsehbildern britischer Sender zu beobachten war. In einer Rede vor dem britischen Parlament hatte Selenskyj die Audienz am Mittwochmittag als Ehre und «besonderen Moment» bezeichnet.

Das Königshaus hatte bereits zuvor Akzente zur Unterstützung der Ukraine gesetzt: So besuchte König Charles (74) im vergangenen Jahr etwa mit der ukrainischen First Lady Olena Selenska ein Willkommenszentrum für ukrainische Flüchtlinge in London. Die im September gestorbene Queen Elizabeth II. ließ sich kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges vor einem blau-gelben Blumenstrauß ablichten - was nach Ansicht royaler Kommentatoren kein Zufall gewesen sein soll. (dpa)