Kandidiert Putin erneut? Gerüchte um Wahl 2024 kochen in Russland hoch

Von: Fabian Müller

Putin bei seiner Rede im Luschniki-Stadion von Moskau. © Mikhail Metzel / AP / dpa

Wladimir Putin lenkt seit dem Jahr 2000 die Geschicke Russlands. Ob er bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antritt? Laut dem Kreml ist das noch unklar.

Moskau - Wird Wladimir Putin erneut für das Präsidentenamt in Russland kandieren? Noch hat sich der russische Präsident nach Worten seines Sprechers nicht zu einer erneuten Kandidatur bei der Wahl 2024 geäußert. Putin sei nicht in Vorwahlstimmung, er habe viel zu tun, „das passt ihm gerade überhaupt nicht“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Moskauer Zeitung Iswestija vom Dienstag. „Wir haben von ihm noch keine Äußerungen gehört, in denen er gesagt hätte, ob er kandidiert oder nicht. Das heißt, es ist jetzt noch ein bisschen früh.“

Der 70-jährige Putin lenkt die Geschicke des größten Landes der Welt faktisch seit dem Jahr 2000. Im Jahr 2008 durfte Putin nicht erneut kandidieren, die russische Verfassung ließ zu der Zeit nur zwei Amtsperioden in Folge zu. Stattdessen unterstützte er seinen engen Vertrauten, den bisherigen Vize-Ministerpräsidenten und Gazprom-Aufsichtsratsvorsitzenden Dmitri Medwedew, der die Wahl spielend gewann. Medwedew wiederum schlug Putin als Ministerpräsidenten vor.

Steht Putin vor Wiederwahl 2024? Russlands Präsident lässt Zukunft noch offen

Der Position des Ministerpräsidenten hatte Putin vor dem Machtwechsel mehrere neue Privilegien eingeräumt, wie etwa die Leitung der Gouverneure. Obwohl der Politiker also de facto zweiter Mann hinter Medwedew war, blieb er weiterhin der tonangebende Regierungschef. 2010 wurde durchgesetzt, dass die Amtszeit eines Präsidenten ab der nächsten Wahl sechs statt vier Jahre betragen würde.

Putins Machtspiel wurde fortgesetzt, als Medwedew Putin im September 2011 als Nachfolger im Amt des Präsidenten vorschlug. Putin selbst bestätigte seine Kandidatur wenig später. Am 4. März 2012 wurde er im ersten Wahlgang in seine dritte Amtsperiode als Staatspräsident gewählt, seitdem hat er diese Position inne.

Vor etwas mehr als einem Jahr - am 24. Februar 2022 - befahl er die russische Invasion in das Nachbarland Ukraine. Gemäß einer geänderten Verfassung darf Putin bei der Präsidentenwahl 2024 erneut antreten. Auch bei früheren Wahlen hatte der Kremlchef seine Kandidatur lange nicht angekündigt, auch wenn klar war, dass er die Macht behalten wollte. (fmü/dpa)