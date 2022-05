Historische Zäsur bei Präsidentenwahl in Kolumbien: Ex-Guerillero gewinnt erste Wahlrunde

Von: Markus Hofstetter

Die brutale Gewalt der Rebellen hat linke Politiker in Kolumbien bisher diskreditiert. Jetzt könnte ein ehemaliger Guerillero in den Präsidentenpalast einziehen.

Bogotá - Bei der Präsidentenwahl in Kolumbien kam es zu einer historischen Zäsur. Der Linkskandidat Gustavo Petro, ein ehemaliger Guerillakämpfer, hat die erste Runde mit 40,3 Prozent der Stimmen klar für sich entschieden. Das teilte die Wahlbehörde am Sonntag (Ortszeit) nach der vorläufigen Auszählung fast aller Wahllokale mit.

Der parteilose, populistische Kandidat Rodolfo Hernández, ein millionenschwerer Bauunternehmer, kam demnach mit 28,1 Prozent überraschend auf den zweiten Platz. Er zog damit an dem konservativen Kandidaten Federico Gutiérrez vorbei, der mit knapp 24 Prozent eine beispiellose Niederlage für die traditionelle Rechte Kolumbiens einfuhr.

Präsidentenwahl in Kolumbien: Sieger wird in Stichwahl entschieden

Petro und Hernández werden nun in der Stichwahl am 19. Juni um den Sieg kämpfen. Der derzeitige, konservative Staatschef Iván Duque durfte nicht mehr antreten, weil die Verfassung eine Wiederwahl nicht vorsieht.

„Eine Ära geht zu Ende. Jetzt geht es darum, die Zukunft zu gestalten“, sagte Gustavo Petro nach Bekanntgabe des Ergebnisses. Setzt er sich auch in der zweiten Runde durch, würde erstmals in der jüngeren Geschichte Kolumbiens ein Linker in den Regierungspalast Casa de Nariño in Bogotá einziehen. Der einstige „Comandante Aureliano“ und spätere Bürgermeister der Hauptstadt hat einen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Reformkurs angekündigt. Dazu gehören Steuern für Vermögende, ein Notprogramm gegen den Hunger sowie die Abkehr von Öl und Gas und stattdessen die Förderung erneuerbarer Energien.

Gustavo Petro (M) hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Kolumbien für sich entschieden © Fernando Vergara/dpa/picture alliance

Hernández war Bürgermeister der Großstadt Bucaramanga, verfügt über wenig Beziehungen im politischen Bogotá. Der Populist verspricht im Falle eines Wahlsiegs eine schlanke Regierung und einen entschlossenen Kampf gegen die Korruption.

Präsidentenwahl in Kolumbien: Linke Politiker hatten bisher wegen des Bürgerkrieges einen schweren Stand

Der Sieg Petros zeichnete sich zwar bereits vor den Wahlen ab, ist aber dennoch überraschend, da das Land traditionell eher als konservativ gilt. Die soziale Ungleichheit ist zwar enorm, rund 40 Prozent der Kolumbianer leben in Armut und die Einkommensungleichheit im Land zählt laut Weltbank zu den ausgeprägtesten weltweit.

Doch bislang war linke Politik durch die Gewalt der Guerillagruppen im jahrzehntelangen, blutigen Bürgerkrieg stets diskreditiert. In Kämpfen zwischen Rebellen, rechten Paramilitärs und staatlichen Sicherheitskräften kamen 220.000 Menschen ums Leben, Millionen wurden vertrieben.

Präsidentenwahl in Kolumbien: Staatschef steht vor großen Herausforderungen

Der künftige Staatschef von Kolumbien steht vor enormen Herausforderungen. Das nach Brasilien zweitbevölkerungsreichste Land sowie der wichtigste Verbündete der USA in Südamerika leidet unter dem Coronavirus, Inflation und sozialer Ungerechtigkeit.

Ein Problem ist vor allem, dass der Friedensvertrag, den die Regierung 2016 mit der linken Farc-Guerilla geschlossen hat, brüchig ist. Dieser ließ zunächst Hoffnung auf einen Aufschwung aufkommen, doch auf beiden Seiten wurden Versprechen gebrochen, die Gewalt eskaliert wieder, gleichzeitig boomt der Drogenhandel, während die Wirtschaft schwächelt. Die prekäre Situation zeigt sich auch daran, dass 300.000 Polizisten und Soldaten am Sonntag im Einsatz waren, um Wähler, Wahlhelfer und Kandidaten zu schützen.