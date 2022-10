„Sascha“, der „forsche Linienrichter“: Wie tickt Österreichs Präsident Alexander van der Bellen?

Von: Franziska Schwarz

Präsidentenwahl in Österreich: ein Wahlplakat für Alexander van der Bellen in Wien © Joe Klamar/AFP

In Österreich bewerben sich am 9. Oktober sieben Männer um das Amt des Bundespräsidenten. Der Ex-Grüne Van der Bellen will es nochmals für sechs Jahre bekleiden.

Wien - Alexander van der Bellen ist gebürtiger Wiener, studierter Volkswirt und Ex-Grünen-Mitglied. 1944 geboren, trat er 1994 den Grünen bei. Zuvor war er bis Ende der 1980er Jahre SPÖ-Mitglied. Seit 2016 nun ist van der Bellen parteilos und seit 2017 Bundespräsident von Österreich. Und er will das Amt noch ein zweites Mal erringen.

„Ich habe meinen Weg gemacht: von einem arroganten Antikapitalisten zum großzügigen Linksliberalen“, sagte er dem Biographen Christian Neuwirth für ein Buch, das 2001 erschien. Ein anderes bekanntes Zitat van der Bellens: „So sind wir nicht“, versicherte er den Österreichern nach der Ibiza-Affäre im Jahr 2019. „Wir leben in einer Umbruchszeit“, stellte Van der Bellen nun im Wahlkampf 2022 für eine weitere Präsidenten-Amtszeit auf seiner Webseite fest - und legte sich auch einen TikTok-Account zu.

Name Alexander Van der Bellen Spitznamen Sascha, VdB Geboren 18. Januar 1944 in Wien Studium Volkswirtschaftslehre (habilitiert) Ehemalige Partei Die Grünen Amt Bundespräsident (seit 2017)

Alexander van der Bellen im Wahlkampf: Mit Schwarzenegger auf TikTok

„Er spricht langsam, holt oft aus und hält dann wieder inne“, notierte der Tagesspiegel noch kurz vor der Präsidentenwahl in Österreich. In langsamer Sprache wirbt Van der Bellen auf TikTok zwar nicht für sich. Aber er verlässt sich auf seinem Account auch nicht ganz auf sich selbst. „Sascha, mein guter Freund! Ich wünsche Dir alles Gute für Deinen Wahlkampf“, sprang ihm in einem Clip Arnold Schwarzenegger, einen Tiroler Hut auf dem Kopf, bei. Der Hollywood- und Action-Star nennt Van der Bellen da bei seinem Spitznamen.

Österreichs Präsident: Wie viele Kinder hat Alexander van der Bellen?

Van der Bellen ist Sohn einer gebürtigen Estin und eines gebürtigen Russen mit niederländischen Vorfahren. Auf seiner offiziellen Webseite berichtet Van der Bellen von mehrmaliger Flucht vor den Sowjets, bevor seine Eltern sich mit ihm dann zunächst in Wien und anschließend in Tirol niederließen. Auch „Fanartikel“, etwa unter dem Motto „Fan der Bellen“, sind auf Van der Bellens Webpräsenz übrigens erhältlich, wie Buzzfeed berichtet - nicht ganz „antikapitalistisch“.

Van der Bellen heiratete später Doris Schmidauer und hat zwei inzwischen erwachsene Söhne aus erster Ehe. Das Ehepaar lebt in Wien und im Kaunertal. Er bezeichnet sich selbst als „leidenschaftlichen“ Leser, der seinen Tag mit „Espresso und Sudoku“ beginnt, und Hunde und Wandern mag.

Alexander van der Bellen: Wie steht er zum Ukraine-Krieg?

Wie steht Österreichs Staatsoberhaupt Van der Bellen zu den aktuellen Krisen? Mit Blick auf den Ukraine-Krieg schwor er die Österreicher auf einen entbehrungsreichen Winter ein, Stichwort Energiekrise, Stichwort Inflation. Mit Blick auf Kremlchef Wladimir Putin sagte er aber auch:. „Es ist unerträglich, auch nur mit dem Gedanken zu spielen, sich zum unterwürfigen Verbündeten eines Diktators zu machen.“

„Dass Alexander Van der Bellen ausgleichend wirkt, ist eine politisch und medial verbreitete Legende“, befand daraufhin der Freitag. Der Mann sei „durchaus ein forscher Linienrichter“.

Präsidentenwahl in Österreich: Van der Bellen über sein Amtsverständnis

In seinem Wahlkampf inszenierte sich Van der Bellen als Ruhepol. „Vernunft und Stabilität in stürmischen Zeiten“ hieß einer seiner Slogans. Das Präsidentenamt in Österreich habe die Macht, „zusätzliches Chaos zu erzeugen“, sagte er laut Wiener Zeitung. - und warnte davor, mit Themen wie Österreichs EU-Austritt zu spielen: „Mit Österreich und der europäischen Idee spielt man nicht. Wenn man das nicht spürt, dann bewirbt man sich für das falsche Amt.“

Ganz anders sind da einige seiner Konkurrenten drauf: Etwa der FPÖ-Politiker Walter Rosenkranz. Oder der ebenfalls rechtsgerichtete Kandidat – der die Regierung entlassen und Wladimir Putin empfangen will. (frs)