Präsidentschaftswahl 2024: Trump muss zuerst innerparteilichen Wettkampf gewinnen

Teilen

Donald Trump © C-Span/IMAGO

Der frühere US-Präsident Donald Trump kandidiert erneut bei der Präsidentschaftswahl 2024.

Washington, D.C. in den USA - Die Kandidatur seiner Republikaner ist ihm aber noch nicht sicher. Denn die US-Parteien entscheiden bei landesweiten Vorwahlen, den sogenannten Primary elections, über ihre Präsidentschaftskandidaten.

Die Vorwahlen starten zu Beginn eines Wahljahres, typischerweise im Februar, und ziehen sich über Monate. In den 50 US-Bundesstaaten, in der Hauptstadt Washington D.C. und in den US-Außengebieten stimmen die Wähler darüber ab, welchen Politiker sie als Präsidentschaftskandidaten wollen. Die offizielle Entscheidung fällt dann bei Nominierungsparteitagen von Republikanern und Demokraten im Sommer vor der Wahl vom 5. November 2024.



Trump ist in den eigenen Reihen keineswegs unumstritten, insbesondere nach dem schwachen Abschneiden seiner Republikaner bei den Midterms vom Dienstag vergangener Woche. Eine Reihe anderer Republikaner dürfte die Präsidentschaftskandidatur der Konservativen anstreben. Als potenzielle Bewerber gelten unter anderem Floridas Gouverneur Ron DeSantis und Trumps früherer Vizepräsident Mike Pence.

In Umfragen für die Republikaner-Vorwahlen liegt Trump derzeit aber klar vorne. Der Ex-Präsident ist bei der konservativen Basis so populär wie kein anderer Politiker und hat viele fanatische Anhänger. fs/mid

Früher Startschuss für das Rennen ums Weiße Haus



Es war ein Auftritt, wie man ihn gewohnt ist von Donald Trump. Mehr als eine Stunde lang sprach der frühere US-Präsident am Dienstagabend vor seinen Anhängern, lobte mit schamlosen Übertreibungen seine Zeit im Weißen Haus, zeichnete ein finsteres Bild von der Lage des Landes, lästerte über politische Rivalen und rief wie schon im Wahlkampf 2016: „Wir werden Amerika wieder großartig machen“.



Eine Rede wie immer also - mit einem bedeutenden Unterschied: Im mit zahlreichen US-Flaggen geschmückten und viel Gold verzierten Ballsaal seines luxuriösen Anwesens Mar-a-Lago verkündete der vor gerade einmal zwei Jahren abgewählte Republikaner eine neue Präsidentschaftskandidatur. 2024 will der 76-Jährige eine Revanche für seine Wahlschlappe 2020.



„Amerikas Comeback beginnt genau jetzt“, rief der Rechtspopulist, der die USA spaltet wie kein anderer Politiker und der nach der Kapitol-Erstürmung vom Januar 2021 in Schimpf und Schande aus dem Weißen Haus ausgezogen war. Wie erfolgreich Trumps persönliches Comeback verlaufen wird, muss sich erst noch zeigen.

Denn seine Ankündigung erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem es politisch alles andere als gut läuft für ihn. Bei den Kongress-Zwischenwahlen vergangene Woche schnitten die Republikaner deutlich schlechter ab als erwartet, wofür bei der Grand Old Party viele den früheren US-Präsidenten verantwortlich machen, der bei den Midterms eifrig mitgemischt hatte. Und mit Floridas Gouverneur Ron DeSantis fuhr ausgerechnet jener Mann einen triumphalen Wahlsieg ein, der Trump die Präsidentschaftskandidatur der Konservativen streitig machen könnte.



Die einst so Trump-freundlichen Medien des konservativen Nachrichtenmoguls Rupert Murdoch haben den Ex-Präsidenten schon als „Verlierer“ abgestempelt. Immer mehr Republikanern dämmert, dass sie bei Wahlen ohne Trump besser abschneiden könnten als mit ihm. Der Volkstribun kann zwar die rechte Wählerbasis so gut mobilisieren wie kein Zweiter; er verschreckt aber mit seinem scharf rechten Kurs, seinem aggressiven Auftreten und seinen ständig wiederholten Wahlbetrugsvorwürfen viele gemäßigte Wähler.



Vermutlich ging Trump deswegen jetzt in die Offensive: Mit einem frühen Einstieg ins Präsidentschaftsrennen will sich der New Yorker Immobilienmilliardär einen Vorteil über potenzielle innerparteiliche Rivalen verschaffen. Viele Republikaner mit Präsidentschaftsambitionen dürften sich jetzt noch genauer überlegen, ob sie bei den Vorwahlen 2024 antreten. Denn die Trump-treue Basis könnte ihnen das als Verrat an ihrem Idol auslegen.



Ob die Strategie aufgeht oder nicht: Der Politikprofessor Jon Rogowski von der Universität Chicago sieht Trumps frühen Startschuss als Zeichen der Schwäche des Ex-Präsidenten an, der neben seinen politischen Schwierigkeiten auch an vielen juristischen Fronten zu kämpfen hat. „Wenn er sich in einer starken Position sehen würde, müsste er seine Kandidatur nicht so früh verkünden“, sagt Rogowski.



Als Zeichen der Schwäche werden auch Trumps Attacken gegen seinen innerparteilichen Rivalen DeSantis gewertet. Als „Ron DeSanctimonious“ - etwa Ron der Scheinheilige - bezeichnet er den aufstrebenden Republikaner-Star und droht unverhohlen, „nicht sehr schmeichelhafte“ Dinge über ihn auszupacken. Zahlreiche Konservative, die das Kapitel Trump beenden wollen, setzen auf den 44-jährigen DeSantis, der ebenfalls ein rechter Hardliner ist, den viele aber für politisch cleverer halten als den Ex-Präsidenten - für einen „Trump mit Hirn“.



In seiner Rede zur Verkündung seiner Präsidentschaftskandidatur erwähnte Trump DeSantis mit keinem Wort, wozu ihm seine Berater dringend geraten haben dürften. Er fokussierte seine Attacken vielmehr auf Präsident Joe Biden: Sein Amtsnachfolger habe die US-Wirtschaft in nur zwei Jahren „zerstört“ und die Grenzen des Landes „abgeschafft“, wütete Trump. „Ich werde sicherstellen, dass Joe Biden keine vier weiteren Jahre erhält.“



Ob es 2024 wirklich zu einer Wiederauflage des Duells Trump-Biden kommt, ist noch lange nicht ausgemacht. Aber Trump hat jetzt seinen Hut in den Ring geworfen und endgültig klar gemacht, dass er das Weiße Haus zurückerobern will. fs/mid