Frankreich-Wahl 2022: Die Präsidentschaftskandidatin mit dem Kärcher - Wer ist Valérie Pécresse?

Von: Sven Hauberg

Valérie Pécresse geht als Kandidatin der Republikaner ins Rennen um die französische Präsidentschaft. © Rafael Yaghobzadeh/dpa

Sie könnte Emmanuel Macron die Präsidentschaft streitig machen - und schockierte zu Beginn des Wahlkampfs mit einer Aussage, die selbst Marine Le Pen zu krass war: Wer ist Valérie Pécresse?

Paris - Auf einmal war er wieder da, der Kärcher. In einem Interview mit der südfranzösischen Tageszeitung La Provence hatte Valérie Pécresse ganz tief in der Mottenkiste der politischen Polemiken gewühlt und dort den Hochdruckreiniger aus Deutschland wiederentdeckt. „Ich hole den Kärcher wieder aus dem Keller. Er liegt dort seit zehn Jahren, und es ist an der Zeit, ihn zu benutzen“, tönte die 54-jährige Politikerin der französischen Republikaner.

In Frankreich denken viele, wenn sie das Wort „Kärcher“ hören, nicht nur ans Reinigen der heimischen Veranda, sondern auch an ihren ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Der hatte 2005, zwei Jahre vor seinem Einzug in den Élysée-Palast, eine Pariser Vorstadt besucht, in der zuvor ein elfjähriger Junge erschossen worden war. „Den Abschaum“, der für die Tat verantwortlich war, müsse man „mit dem Kärcher“ entfernen, sagte Sarkozy seinerzeit einer besorgten Anwohnerin.

Valérie Pécresse, die es in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen am 10. Februar in die Stichwahl schaffen könnte, hatte mit ihrer Kärcher-Analogie nun ähnliches im Sinne wie einst Sarkozy. „Es geht darum, die Ordnung auf der Straße wiederherzustellen“, sagte sie. Denn: „Auf die Gewalt der neuen Barbaren gibt es keine Antwort mehr.“ Pécresse schlug vor, „schlagkräftige Brigaden“ einzusetzen, darunter „auch die Armee“, um gegen Kriminalität und Bandengewalt in den Vorstädten vorzugehen. Ein Einsatz der Armee vor den Toren von Paris - das ging selbst Marine Le Pen, der Kandidatin des rechten Rassemblement National, zu weit.

Aber Valérie Pécresse kommt an mit ihren scharfen Tönen. Umfragen sehen sie auf Platz zwei im Rennen um die Präsidentschaft, wenn auch mehrere Prozentpunkte hinter Amtsinhaber Emmanuel Macron. Die rechte Konkurrenz - neben Le Pen ist das der ultrarechte Eric Zemmour - folgen mit nur geringem Abstand. Da nicht davon auszugehen ist, dass Macron in der ersten Runde der Wahlen eine absolute Mehrheit holt, und weil die französische Rechte zersplittert ist, dürfte in der Stichwahl am 24. April auch Pécresse‘ Name auf den Wahlzetteln stehen. Mit 61 Prozent der Stimmen hatte sie sich Anfang Dezember in einem Mitgliederentscheid der Republikaner gegen den deutlich radikaleren Éric Ciotti als Präsidentschaftskandidatin durchgesetzt. „Die republikanische Rechte ist zurück“, sagte sie nach ihrer Wahl. „Wir werden unserem Land seine Einheit, Würde und seinen Stolz zurückgeben.“

Präsidentschaftskandidatin Valérie Pécresse - Ausbildung an der Kaderschmiede ENA

Valérie Pécresse wurde am 14. Juli 1967 als Valérie Anne Émilie Roux in Neuilly-sur-Seine, einem noblen Vorort im Westen von Paris, geboren. Ihr Vater ist der bekannte Ökonom und Unternehmer Dominique Roux. Sie besuchte eine Privatschule, lernte in ihrer Jugend Russisch und später Japanisch. Schon mit 16 machte sie ihr Abitur und schlug anschließend einen Weg ein, wie ihn viele französische Spitzenpolitiker gegangen sind: Nach einem Studium an einer renommierten Pariser Wirtschaftsuniversität wechselte Pécresse auf die Kaderschmiede École nationale d’administration (ENA) in Straßburg, zu deren Absolventen auch Emmanuel Macron und viele ehemalige Staatspräsidenten wie Valéry Giscard d’Estaing und François Hollande zählen.

Nach ihrem Studium begann Valérie Pécresse eine Mitarbeit am Staatsrat, dem sie bis zu ihrem Ausscheiden im Jahr 2015 angehörte. Der Staatsrat (Conseil d‘État) ist das oberste Verwaltungsgericht Frankreichs und berät außerdem die Regierung in Rechtsfragen. 1998 machte Jacques Chirac, der französischer Staatspräsident von 1995 bis 2007 war, Pécresse zu seiner Beraterin. Fortan kümmerte sie sich um Themen wie Jugendkriminalität, Stadtpolitik und Staatsreform.

Im Juni 2002 wurde Pécresse für Chiracs Union pour un mouvement populaire (UMP) Abgeordnete der französischen Nationalversammlung. In der Nationalversammlung, dem Unterhaus des französischen Parlaments, war sie zunächst Berichterstatterin für den Haushalt der Gefängnisse und der Jugendgerichtshilfe und machte sich später als Spezialistin für familienpolitische Fragen einen Namen. Parallel dazu machte Pécresse Karriere in ihrer Partei und wurde erst stellvertretende Generalsekretärin der UMP, später deren Sprecherin. Im März 2004 wurde sie außerdem zur Regionalrätin der Region Île-de-France gewählt.

Valérie Pécresse: Karriere unter Nicolas Sarkozy

Mit dem Wahlsieg von Nicolas Sarkozy (der mit dem Kärcher) bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2007 wechselte Valérie Pécresse als Forschungs- und Hochschulministerin in dessen Regierung. Gegen den Widerstand vieler Studenten und Akademiker setzte sie schon wenig später das Gesetz über die Autonomie der Universitäten durch, das vielen Parteifreunden als einer der größten Erfolge der Sarkozy-Regierung gilt. In der Bevölkerung ähnlich umstritten war 2009 ihre Reform des Status von Lehrern und Forschern, die ebenfalls zu Protesten führte. In Pécresse‘ Zeit als Forschungsministerin fällt aber auch ihr Engagement für den Umwelt- und Klimaschutz.

In den letzten zwölf Monaten der Präsidentschaft von Sarkozy war Valérie Pécresse als Nachfolgerin der heutigen EZB-Präsidentin Christine Lagarde Ministerin für Haushalt, öffentliche Finanzen und Staatsreform sowie Regierungssprecherin. Vor allem die Schuldenkrise in der Eurozone bestimmte ihre Amtszeit. Nachdem Sarkozy die Präsidentschaftswahlen 2012 gegen den Sozialisten François Hollande verloren hatte, kehrte Pécresse als Abgeordnete zurück in die Nationalversammlung. Drei Jahre später, im Dezember 2015, wurde sie zur ersten weiblichen Präsidentin des Regionalrats der Île-de-France gewählt. Seit ihrer Wiederwahl im Juli 2021 hat Pécresse dieses Amt heute weiter inne.

Valérie Pécresse bei der Frankreich-Wahl 2022: Ihre politischen Positionen

Einen Großteil ihres politischen Lebens verbrachte Valérie Pécresse als Mitglied der französischen Republikaner (Les Républicains, bis Ende Mai 2015 Union pour un mouvement populaire, UMP). Mitte der 2010er-Jahre aber begann sie sich von ihrer politischen Heimat zunehmend zu entfremden. Im Streit mit dem Parteivorsitzenden Laurent Wauquiez gründete Pécresse 2017 die innerparteiliche Bewegung Soyons Libre, die einen liberal-konservativen und europafreundlichen Kurs verfolgt und 2019 von Pécresse zur eigenständigen Partei gemacht wurde. Nur zwei Jahre später wurde Soyons Libre wieder den Republikanern angegliedert, für die Pécresse nun auch als Präsidentschaftskandidatin in den Wahlkampf zieht.

Pécresse bezeichnet sich in wirtschaftlichen Fragen als liberal und beschrieb sich in einem Interview mit dem Magazin Le Point vom vergangenen Jahr als „zwei Drittel Merkel und ein Drittel Thatcher“. Sollte sie die Präsidentschaftswahlen gewinnen, will sie das gesetzliche Renteneintrittsalter von 62 auf 65 Jahre anheben und die 35-Stunden-Woche abschaffen. Außerdem tritt sie für eine Senkung der Arbeitslosenunterstützung ein. Auf europäischer Ebene spricht sie sich für eine Stärkung der EU aus.

Gesellschaftspolitisch ist Valérie Pécresse eher konservativ eingestellt. Die Mutter dreier Kinder, die seit 1994 mit dem Geschäftsmann Jérôme Pécresse verheiratet ist, stimmte gegen die Einführung der Ehe für Alle und beteiligte sich an mehreren Demonstrationen gegen die Gleichstellung von Homosexuellen im Eherecht. Während ihres Wahlkampfs um das Amt der Regionalratspräsidentin 2015 machte Pécresse mit dem Vorschlag Schlagzeilen, Gymnasiasten verpflichtend auf Cannabis-Konsum zu testen - ein Vorstoß, der schließlich scheiterte.

Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich: Kandidatin Valérie Pécresse

Im aktuellen Präsidentschaftswahlkampf vertritt Pécresse in Fragen der Ausländerpolitik eine ähnlich harte Linie wie ihre Mitbewerber Marine Le Pen und Eric Zemmour. Bereits 2014, als Abgeordnete der Nationalversammlung, reichte Pécresse einen Entwurf zur Verschärfung des Anti-Burka-Gesetzes ein. Heute befürwortet sie die Einführung von jährlichen Höchstgrenzen für Einwanderer. Menschen, sie sich seit weniger als fünf Jahren in Frankreich aufhalten, sollen von Sozialleistungen ausgeschlossen werden. Und wenn das nicht reicht, um Recht und Ordnung herzustellen, bleibt ihr immer noch der Kärcher.

