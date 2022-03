Präsidentschaftswahl Serbien: Amtierender Präsident ist Favorit

Teilen

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic bei einem Gespräch mit Heiko Maas im April 2021 © Michael Fischer / dpa

In Serbien finden am 3. April Präsidentschaftswahlen statt.

Belgrad - Das Datum bestimmte der amtierende Parlamentspräsident Ivica Dacic am Mittwoch, wie Medien in Belgrad berichteten. Haushoher Favorit ist Amtsinhaber Aleksandar Vucic, der eine zweite Amtszeit anstrebt. Die Opposition hat den ehemaligen Generalstabschef und Armeereformer Zdravko Ponos als Kandidaten für das höchste Staatsamt benannt.

Am 3. April kommt es in Serbien auch zu vorgezogenen Parlamentswahlen. Die inzwischen aufgelöste Volksvertretung war vor nicht einmal zwei Jahren gewählt worden. Die Zusammenlegung der Wahltermine entspringt dem Wunsch von Vucic, der seit 2012 in verschiedenen Funktionen die Geschicke des Balkanlandes bestimmt.

Das Staatsoberhaupt hat in Serbien eher protokollarische Befugnisse und wird für fünf Jahre gewählt. Als Präsident hat Vucic dennoch die Macht in seinen Händen gebündelt. Als Vorsitzender der Regierungspartei SNS und als informeller Herrscher über Teile der Wirtschaft und über die meisten Medien entscheidet in den wichtigsten öffentlichen Angelegenheiten er allein. (dpa)