„Praxis-Kollaps“ droht: Kassenärzte-Chef schlägt Alarm und macht Lauterbach Vorwürfe

Von: Fabian Müller

Karl Lauterbach, Bundesminister für Gesundheit, auf einer Pressekonferenz zum Cannabis-Gesetz. © Kay Nietfeld/dpa

Kassenärzte-Chef Andreas Gassen geht Gesundheitsminister Karl Lauterbach öffentlich scharf an. Der solle endlich seine Versprechen einlösen.

Berlin – Für viele Patientinnen und Patienten dürfte sich die eh schon zeitaufwendige Suche nach dem passenden Arzt inklusive zeitnahem Termin noch einmal erschweren. In den kommenden zwei bis drei Jahren werden etwa zehn Prozent der Arztpraxen hierzulande altersbedingt schließen, wenn sich keine Nachfolgeregelung findet. Davor warnt der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, in der Bild.

Bedeutet: „Wartezeiten von mehreren Monaten und viele Kilometer Anfahrt für den Arzttermin“, sagt Gassen gegenüber der Zeitung. In Richtung Gesundheitsminister Karl Lauterbach mahnte er vor unterfinanzierten Arztpraxen, denn, so Gassen, vor allem die gestiegene Bürokratie setze den Medizinern zu.

Praxen in Deutschland vor Kollaps? Gassen warnt Gesundheitsminister Lauterbach vor fatalen Folgen

Eine der Folgen: Die Neugründung einer Praxis wird immer unattraktiver, gleichzeitig schließen zunehmend bestehende Praxen. Davon seien nicht nur ländliche Gebiete betroffen, so Gassen weiter. „Auch in Großstädten sind zahlreiche Praxisschließungen zu befürchten, was die wohnortnahe Versorgung deutlich einschränken wird.“ Er warnt: „Die flächendeckende Versorgung steht konkret deshalb auf dem Spiel.“

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung: Andreas Gassen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Am Freitag (18. August) kommt es deshalb zur Krisensitzung der Kassenärzte. Rund 800 Ärzte und Psychotherapeuten sollen dabei einen Forderungskatalog erarbeiten, der an Gesundheitsminister Lauterbach übergeben werden soll. Soll der nicht umdenken, drohe der „Praxis-Kollaps“.

Gassens fordert von Lauterbach: Gesundheitsministerium soll Versprechen aus Koalitionsvertrag einlösen

Gassen fordert konkret, dass Lauterbach unter anderem „mit einer ausreichenden Finanzierung die Gründung einer Praxis wieder attraktiv“ macht. Dem sei der Gesundheitsminister bislang nicht gerecht geworden. Es gebe „keinen Inflationsausgleich“, die Ärzteschaft werde „mit Bürokratie und unausgereiften digitalen Anwendungen wie dem E-Rezept gegängelt“, schimpfte Gassen weiter.

Lauterbach hätte schon „viele Versprechen gemacht“, in den „haus- und fachärztlichen Praxen und bei den Psychotherapeuten-Praxen wartet man aber unverändert auf wichtige Reformschritte“. Wenn das Gesundheitsministerium weiterhin die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele nicht umsetzt, bleibe Lauterbach für die Ärzte der „Ankündigungsminister“, so Gassen im Gespräch mit der Bild.

Video: E-Rezept: Lauterbach macht Nägel mit Köpfen

Das Bundesgesundheitsministerium weist die Vorwürfe von sich, diese seien „nicht nachvollziehbar“. Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung für die ärztliche Versorgung in Praxen sei in den vergangenen zehn Jahren um 44 Prozent auf 46,1 Milliarden Euro gestiegen. Und auch das von Gassen kritisierte E-Rezept funktioniere in der Praxis gut. (fmü)