Behindert türkische Regierung Öllieferungen? Westen offenbar verärgert über Öltanker-Stau am Bosporus

Von: Fabian Müller

Vor der Türkei warten Schiffe, denen die Zufahrt zum Bosporus verwehrt wird. Hintergrund sind Probleme bei der Umsetzung des Öl-Embargos gegen Russland. (Archivbild) © Tolga Ildun/imago

Am Bosporus stauen sich die Öltanker, die türkische Regierung verlangt seit Inkrafttreten der Öl-Preisobergrenze eine neue Schiff-Versicherung. Der Westen zeigt sich erbost.

Ankara – Mindestens 22 Rohöltanker wurden an der Durchfahrt durch türkische Gewässer gehindert, weil die türkische Regierung in Ankara befürchtet, dass die Ladungen nicht versichert sein könnten. Das berichtet die Financial Times. Der Westen macht nun die Türkei für den Stopp der Öltransporte aus dem Schwarzen Meer verantwortlich, heißt es in dem Bericht weiter.

Zurückzuführen ist das wohl auf die neue Vorschrift, die Tankern, die russisches Rohöl transportieren, den Zugang zu europäischen Versicherungen verwehrt, es sei denn, das Öl wird zu einem Preis von maximal 60 Dollar pro Barrel verkauft – besser bekannt als sogenannte Preisobergrenze. Zwei westliche Beamte erklärten gegenüber der Financial Times allerdings, dass die aufgehaltenen Schiffe meist mit Öl aus Kasachstan und nicht aus Russland beladen seien. „Es sieht so aus, als ob alle bis auf einen der etwa 20 Rohöltanker, die auf die Durchfahrt durch die Meerenge warten, Öl aus Kasachstan transportieren“, sagte einer der Beamten.

Tankerstau am Bosporus: Preisobergrenze führt zu Streit zwischen Türkei, Russland und EU

Der Beamte weiter: „Diese Ladungen fallen unter keinen Umständen unter die Preisobergrenzen-Regelung“, der Versicherungsstatus dieser Schiffe dürfe sich demnach auch nicht verändert haben im Vergleich zu den Vormonaten. Das in Kasachstan geförderte Öl wird normalerweise über Pipelines durch Russland zu Häfen an der russischen Schwarzmeerküste geleitet, wo es auf Tankschiffe verladen wird und über die türkische Meerenge am Bosporus ins Mittelmeer gelangt. Der Transport wird durch die westlichen Sanktionen grundsätzlich nicht eingeschränkt.

Doch die Türkei zeigte sich mit der Preisobergrenze für russisches Öl unzufrieden, betonte das Risiko unversicherter Schiffe in ihren Gewässern und verlangt seit Inkrafttreten der Regelung, dass alle Rohöltanker, die den Bosporus passieren, Nachweise über eine gültige Versicherung vorzeigen, die zum Beispiel Ölverschmutzungen und Kollisionen abdeckt.

Preisobergrenze für russisches Öl: Schiff-Versicherer weist Schuld für Stau von sich

Die International Group of P&I Clubs, die nach eigenen Angaben rund 90 Prozent der Tanker versichert, erklärte unlängst, dass sie den Forderungen nicht nachkommen kann. Denn die Türkei würde von dem Versicherer verlangen, dass bezahlt wird, auch wenn ein Schiff wider Erwarten doch gegen Sanktionen verstoßen haben sollte.

Der westliche Beamte sagte dazu der Financial Times: „Die Preisobergrenzen-Politik verlangt von den Schiffen nicht, dass sie für jede einzelne Reise eine Versicherungsgarantie einholt, wie sie jetzt die türkische Regierung haben möchte.“ Dass keine Schiffe mehr durch den Bosporus fahren, sei einzig das Ergebnis der türkischen Politik.

Eine Lösung ist bislang nicht in Sicht, der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo verhandelte am Mittwoch mit dem stellvertretenden Außenminister der Türkei, Sedat Onal. Auch das britische Finanzministerium erklärte, gemeinsam mit den USA und der EU an einer Lösung zu arbeiten. „Es gibt keinen Grund dafür, dass Schiffen der Zugang zur Bosporusstraße aus Gründen des Umweltschutzes oder der Gesundheit und Sicherheit verwehrt wird“, hieß es aus dem Ministerium.

Russland selbst hatte erklärt, dass es kein Öl an Käufer verkaufen werde, die sich an die Preisobergrenze halten wollen. Das Land verkündete, eine „Schattenflotte“ zusammenstellen zu wollen, um die Beschränkungen zu umgehen und weiterhin Öl an Indien und China liefern zu können. (fmü)