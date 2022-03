Preisschock: Scholz will nicht auf Erdgas aus Russland verzichten

Hält an Importen aus Russland trotz Ukraine-Krieg fest: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). © Michael Kappeler/dpa

Ein Embargo gilt als schärfste Sanktion, dennoch lehnt Kanzler Scholz einen Lieferstopp aus Russland ab. Deutschland spürt schon den hohen Preis für Erdgas und Öl.

Berlin – Ein Lieferstopp für Erdgas, Öl und Kohle aus Russland kommt für Deutschland nicht infrage. So hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein von der Ukraine gefordertes Embargo wegen des Krieges abgelehnt. Energie aus Russland sei von essenzieller Bedeutung für das tägliche Leben hierzulande, stellte der Kanzler klar. Leider könne die Versorgung Europas mit Energie „im Moment nicht anders gesichert werden", bedauerte er laut der Nachrichtenagentur dpa. Dennoch sucht die Ampel-Koalition händeringend nach Alternativen. Dafür sind die Grünen sogar bereit, ihre Ideale hinten anzustellen.



Russland hat Deutschland mit der Abhängigkeit von Öl und Gas in der Hand.



Insgesamt hängt die Energieversorgung der Europäischen Union (EU) bis zu 40 Prozent von russischen Rohstoffen ab. Wie gefährlich diese Abhängigkeit ist, zeigt sich derzeit im Zuge des Ukraine-Konflikts. So stiegen die Preise für Erdgas und Erdöl auf Rekordwerte und bescherten dem deutschen Leitindex Dax an der Börse eine enorme Talfahrt. Sowohl die EU als auch Wirtschaftsminister Robert Habeck wollen die Abhängigkeiten von Russlands Präsidenten Wladimir Putin jetzt so schnell wie möglich verringern.