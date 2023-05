Wagner-Chef Prigoschin: Nukleare Drohungen machen Moskau „zum Clown“

Von: Nail Akkoyun

Russlands Propaganda-Apparat fordert Vergeltungsschläge nach dem angeblichen Drohnenangriff auf den Kreml – Wagner-Chef Prigoschin findet das albern.

Moskau/Kiew – Nach dem angeblichen Drohnenangriff auf den Kreml, den Moskau Kiew vorwirft, hat Russland in den vergangenen Tagen mehrfach mit Racheaktionen gedroht. Außenminister Sergej Lawrow sprach etwa von „konkreten Aktionen“, die man gegen die Ukraine plane. Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, hat entsprechende Aussagen jetzt kritisiert.

Insbesondere die wiederholten Anspielungen auf den Einsatz von Atomwaffen würde die russische Führung „wie Clowns“ aussehen lassen, erklärte Prigoschin auf Telegram. Dies berichtet newsweek.com unter Berufung auf eine Presseanfrage in den sozialen Medien. Es wäre unangemessen, „mit nuklearer Vergeltung auf eine Kinderdrohne“ zu reagieren.

Dort teilte Prigoschin mit, dass „der Einsatz von Atomwaffen als Antwort auf eine Drohne natürlich nicht infrage kommt“. Zuvor forderte unter anderem Wjatscheslaw Wolodin, Vorsitzender der russischen Staatsduma, den Einsatz von Waffen, „die in der Lage sind, die Ukraine zu stoppen und zu zerstören“. Auch der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew schrieb auf Telegram, dass es nach dem angeblichen Drohnenangriff „keine andere Option gibt als die physische Eliminierung von Selenskyj und seiner Clique“. Schon Anfang April fantasierte der Hardliner einen Untergang der Ukraine herbei.

Drohnenangriff nur russisches Kalkül? „Intern durchgeführt und gezielt inszeniert“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies die Anschuldigungen prompt zurück und erklärte, dass man „weder Wladimir Putin noch Moskau“ angreife. Auch dessen Sprecher Mychajlo Podoljak schrieb auf Twitter, dass „die Ukraine einen reinen Verteidigungskrieg führt und keine Ziele auf dem Territorium der Russischen Föderation angreift“. Militärische Probleme würden dadurch nicht gelöst.

Am Donnerstag (4. Mai) zitierte die russische Staatsagentur Tass Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der von einer „breiten Palette“ an Reaktionsmöglichkeiten sprach. Er könne natürlich keine Details nennen, allerdings gehe es „um gut durchdachte Schritte, die den Interessen unseres Landes entsprechen“, so Peskow. Wagner-Chef Prigoschin betonte jedoch, dass sich Russland darauf konzentrieren müsse, die „führende Macht“ in Sachen Drohnen zu werden, um „mit genau den gleichen Drohnen“ antworten zu können.

Das in den USA ansässige Institute for the Study of War (ISW) erklärte, dass „mehrere Indikatoren darauf hindeuten, dass der Schlag von den russischen Behörden intern durchgeführt und gezielt inszeniert wurde“. Es sei wahrscheinlich ein „Versuch, den Krieg einem russischen Publikum im eigenen Land näherzubringen“ – und somit die Moral und den heimischen Rückhalt zu stärken. (nak)