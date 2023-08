Rätsel um Putins Koch: Hat Wagner-Chef Prigoschin seinen eigenen Tod inszeniert?

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Noch ist nicht klar, ob Prigoschin bei dem Flugzeugabsturz am Mittwoch gestorben ist. In der Vergangenheit soll der Wagner-Chef Doubles eingesetzt haben.

Moskau - Laut Wagner-nahen Telegram-Kanälen soll der Chef der Söldner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, tot sein. Er stand auf der Passagierliste des Flugzeuges vom Typ Embraer Legacy 600, das am Mittwochabend (23. August) in Russland abstürzte. Prigoschins Tod wurde noch nicht offiziell bestätigt. Rund um den Absturz gibt es noch viele Unklarheiten. Darüber hinaus sammeln sich zahlreiche Vermutungen darüber, warum und wie die Maschine abgestürzt ist. Spekulationen gibt es auch rund um eine mögliche Inszenierung Prigoschins. So könnte Grüchten zufolge ein Doppelgänger im Flugzeug gesessen haben.

Prigoschin angeblich tot: Hat der Wagner-Chef einen Doppelgänger eingesetzt?

Bei dem Flugzeugabsturz rund 300 Kilometer von Moskau entfernt sind sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Auch Wagner-Kommandeur Dmitri Utkin soll auf der Passagierliste gestanden haben. Die Maschine war auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg, wo Prigoschin seine Unternehmen hat. Ob sich Prigoschin jedoch wirklich in dem abgestürzten Flugzeug befand, bleibt bislang unklar. Es verbreiten sich Gerüchte und Vermutungen darüber, dass Prigoschin womöglich gezielt einen Doppelgänger eingesetzt habe, erklärte der Korrespondent Peter Leontjew bei ntv.

Offenbar ist der Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Es wird über einen Doppelgänger spekuliert. (Archivbild) © Lev Borodin/IMAGO

„Wozu sollte Prigoschin seinen Doppelgänger aus Moskau nach St. Petersburg schicken?“, fragte Leontjew. Es sei wenig wahrscheinlich, aber dennoch nicht auszuschließen, sagte er. Bereits nach dem gescheiterten Putschversuch der Wagner-Gruppe wurden Meldungen veröffentlicht, wonach Prigoschin Doubles eingesetzt haben soll, um sich zu schützen.

Flugzeugabsturz in Russland: Spekulationen über Prigoschin-Doubles – mögliche Inszenierung?

Keir Giles, Russland-Experte bei der Denkfabrik für internationale Angelegenheiten Chatham House, deutete auf Prigoschins Sicherheitsmaßnahmen hin. Es wurde zwar bekannt gegeben, dass sich ein Passagier namens Prigoschin auf der Liste befand, gleichzeitig sei auch bekannt, „dass mehrere Personen ihren Namen in Jewgeni Prigoschin geändert haben, um seine Reisen zu verschleiern“, erklärte Giles der US-amerikanischen Boulevardzeitung The Mirror. Er würde sich nicht wundern, „wenn er in Kürze in einem neuen Video aus Afrika auftaucht.“

Erst am Montag (21. August) meldete sich der 62-Jährige mit Tarnkleidung und einem Gewehr in der Hand in genau so einem Video zu Wort. Laut seinen Angaben befand er sich in einem afrikanischen Land. Es war das erste Lebenszeichen nach dem Wagner-Aufstand am 23. Juni. Die Ursachen des Flugzeugabsturzes sind noch ungeklärt. Es verbreiten sich Behauptungen über einen beabsichtigten Absturz, da sich Prigoschin durch den Putschversuch einige Feinde gemacht hat – unter anderem auch Russlands Präsident Wladimir Putin. Zusätzlich lassen die Spekulationen rund um Doppelgänger auch Vermutungen über eine mögliche Inszenierung Prigoschins zu. (vk)