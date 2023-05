Putsch gegen Putin? Prigoschin kontert Vorwurf – „Wagner hat zu wenige Soldaten“

Von: Kathrin Reikowski

Jewgeni Prigoschin, Chef der russischen Privatarmee Wagner Group

Ein Ex-Offizier aus Russland wirft Jewgeni Prigoschin vor, einen Putsch gegen Putin zu planen. Dieser weist den Vorwurf nun zurück.

Moskau (Russland) - Will Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin den russischen Präsidenten durch einen Putsch zu Fall bringen? Dies hatte ihm der ehemalige russische Offizier und Kriegsverbrecher Igor Girkin am Wochenende vorgeworfen. Prigoschin antwortet nun auf die Vorwürfe.

Der Vorwurf hat eine Vorgeschichte: Besonders seit 9. Mai, dem Tag des Sieges in Russland, werden vermehrt öffentliche verbale Angriffe Prigoschins auf Putin wahrgenommen, wie das US-amerikanische Institute for the Study of War (ISW) beobachtet hat. Prigoschin hatte den Kreml-Chef mehrfach wegen fehlender Waffenlieferungen kritisiert - soll aber auch mit Russlands Militär um Putins Gunst wetteifern.

Prigoschin stellt klar: Wagner will nicht gegen Putin putschen

Prigoschins Antwort auf den Vorwurf ist simpel: Wagner fehle es schlicht an Personal, um einen Putsch zu starten, sagte er dem ISW zufolge am Montag. Seine Argumente: Weltweit gebe es verschiedene Arten von Staatsstreichen– darunter einen „chaotischen Militärputsch“ im Sudan –, die zu lange dauern und zu größeren Konflikten führen.

Prigoschin sagte demzufolge, Wagner verfüge nicht über die für einen Putsch erforderliche Armee. Außerdem hätte seine Privatarmee „gute Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin“.

Russland: Prigoschin spekuliert über andere Putschwillige und stichelt erneut gegen Putin

Noch in seiner Verteidigung äußerte Prigoschin dem ISW zufolge wiederum selbst einen Vorwurf - zumindest als vage Andeutung. Der russische Verteidigungsminister habe, Prigoschin zufolge, doch wiederum Zugang zu den russischen Spezialeinheiten. Prigoschin bestreite bereits seit längerem eine Privatfehde mit dem russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu im Kampf um die Gunst des russischen Präsidenten.

Während einige Menschen in Russland eine Revolution herbeisehnten, plädiere Prigoschin im Übrigen nur für „ausgewählte Korrekturen des russischen Systems“.

Die Antworten Prigoschins seien dem ISW zufolge im Zusammenhang mit einer weiteren Verbalattacke gegen Putin gestanden: Angeblich soll es russischen Staatsmedien verboten sein, den Namen Wagner auszusprechen - weil „die wahren Helden“ nicht erkannt werden sollten. Und dieses Verbot gehe möglicherweise, daran habe Prigoschin denken müssen, auf Wladmir Putin zurück. (kat)