Nach Prigoschins Tod: Lukaschenko äußert sich zu Putin-Gerüchten – „grobe, unprofessionelle Arbeit“

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin kommt offenbar bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben. US-Geheimdienste haben eine Vermutung. Der News-Ticker.

Update vom 25. August, 17 Uhr: Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sagte gegenüber der belarussischen Staatsagentur Belta, dass Wladimir Putin keines Falls etwas mit dem Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin zu tun habe.

„Zu grobe, unprofessionelle Arbeit übrigens. Es sieht nicht nach Putin aus“, begründete der belarussische Machthaber seine Aussage am Freitag und fügte laut ntv hinzu: „Ich kenne Putin: Er ist berechnend, sehr ruhig, sogar zögerlich“. Sollte es sich um einen Anschlag gehandelt haben, sei dies „inakzeptabel“, so Lukaschenko weiter. Von der Familie Prigoschins will der Machthaber außerdem eine Bestätigung über den Tod des Wagner-Chefs erhalten haben.

Zugleich behauptet Lukaschenko, dass er Prigoschin zweimal vor Konsequenzen seines Handelns gewarnt habe - dieser habe geantwortet: „Zur Hölle damit - ich werde sterben“.

Auch nach dem vermeintlichen Tod ihres Anführers Prigoschin, wird die Söldnertruppe in Belarus stationiert bleiben. Das teile der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko gegenüber der Staatsagentur Belta mit. „Wagner hat gelebt, Wagner lebt noch und Wagner wird in Belarus leben“, so der Machthaber. Solange Belarus Bedarf für die Truppe habe, werde sie im Land bleiben.

Lukaschenko stärkt Putin den Rücken: Der russische Präsident soll nichts mit dem Tod von Prigoschin zu tun haben.

„Absolute Lüge“: Kreml wettert gegen Spekulation um Prigoschins Tod

Update vom 25. August, 12.50 Uhr: Die russische Regierung bezeichnet Annahmen, Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin sei auf ihren Befehl hin getötet worden, als Spekulation und „absolute Lüge“. Regierungssprecher Dmitri Peskow erklärte weiter, die Untersuchungen der Absturz-Ursache des Flugzeugs, in dem offiziellen Angaben zufolge Prigoschin saß, liefen. Die Ergebnisse würden veröffentlicht, wenn sie vorliegen würden. Peskow vermied eine direkte Antwort auf die Frage, ob er den Tod des Söldner-Chefs bestätigen kann.

Leichen noch nicht identifiziert: Prigoschins Tod nicht offiziell bestätigt

Update vom 25. August, 12.15 Uhr: Die russische Luftfahrtbehörde Rosawiatsija bestätigte am Freitag (25. August) erneut, dass sich Prigoschin auf der Passagierliste des Flugzeugs auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg befunden habe. Die Behörden gaben den Tod des Wagner-Chefs jedoch nicht offiziell bekannt, die Leichen seien noch nicht identifiziert.

Das für schwere Straftaten zuständige russische Untersuchungskomitee leitete wegen des „Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften im Luftverkehr“ Ermittlungen ein. Seitdem äußerten sich die Ermittler jedoch nicht; es gibt Spekulationen um ein mögliches Attentat.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies eine etwaige Beteiligung der Ukraine zurück. „Wir haben mit dieser Situation nichts zu tun, das ist sicher“, sagte Selenskyj am Donnerstag und ergänzte offenkundig mit Blick auf Putin: „Jeder weiß, wen das betrifft.“ Er fügte hinzu: „Es gibt ein Gericht in Den Haag, es gibt ein Gericht Gottes. Aber Russland hat ein eigenes Gericht – Präsident Putin.“

Kadyrow sieht „großen Verlust“ nach Prigoschin-Tod

Update vom 25. August, 10.10 Uhr: Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hat den mutmaßlichen Tod des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin öffentlich betrauert. „Sein Tod ist ein großer Verlust für den ganzen Staat“, schrieb er in der Nacht zum Freitag (25. August) auf seinem Telegram-Kanal, kurz nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin von einer Tragödie gesprochen hatte. Den Angehörigen sprach er sein Beileid aus. Kadyrow und Prigoschin waren beide mit ihnen unterstellten Truppen an Russlands Angriffskrieg in der Ukraine beteiligt.

Dabei waren sie eine Zeit lang in ihrer Kritik gegen die russische Militärführung vereint, zerstritten sich am Ende aber schwer. „Wir waren seit langer Zeit befreundet“, behauptete Kadyrow nun, zwei Tage nachdem Prigoschin mutmaßlich bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. „In letzter Zeit hat er das Gesamtbild, über das, was im Land passiert, entweder nicht gesehen oder wollte es nicht sehen“, schrieb Putins Verbündeter.

Putin: Prigoschin hat „schwere Fehler“ begannen

Update vom 25. August, 8.00 Uhr: Nach dem wahrscheinlichen Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz in Russland hat Präsident Wladimir Putin „den Familien aller Opfer“ sein Beileid ausgedrückt. Zugleich bezeichnete er Prigoschin am Donnerstag als einen „fähigen“ Mann, der „schwere Fehler“ begangen habe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies derweil eine Beteiligung seines Landes an dem Vorfall von sich. Das US-Verteidigungsministerium sieht keine Hinweise auf einen Raketenabschuss.

Putin bezeichnete in einer im Fernsehen übertragenen Sitzung Prigoschin als einen „Mann mit einem komplizierten Schicksal, der in seinem Leben schwere Fehler begangen hat, aber die notwendigen Ergebnisse erzielte“. Die bei dem Flugzeugabsturz vermutlich gestorbenen Mitglieder der Söldnergruppe Wagner hätten einen „bedeutenden Beitrag“ zu der seit Februar 2022 laufenden Militäroffensive in der Ukraine geleistet. Die Ermittlungen zum tödlichen Absturz des Flugzeugs würden „bis zum Ende“ geführt.

US-Geheimdienst mutmaßt über Explosion an Bord

Update vom 24. August, 21.40 Uhr: US-Geheimdienste ziehen die Möglichkeit in Betracht, dass das Flugzeug, in dem sich vermutlich der Chef der Wagner-Gruppe Jewgeni Prigoschin befand, nach einer Explosion an Bord abgestürzt ist. Das berichtet die Washington Post und beruft sich dabei auf zwei Beamte, die mit der vorläufigen Einschätzung vertraut sind. Es gebe bisher keine Anzeichen dafür, dass das Flugzeug durch eine Rakete abgeschossen wurde, heißt es demnach. Es wurde zwar eine Explosion entlang der Flugbahn des Flugzeugs festgestellt, aber es gibt keine Hinweise auf einen Raketenstart, so die Beamten.

Die Ungewissheit lasse die Möglichkeit offen, dass der Privatflieger sabotiert wurde. Was genau passiert ist, bleibt unklar. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf US-Kreise berichtet, dass Prigoschins Flugzeug wohl durch eine Rakete abgeschossen worden war.

Update vom 24. August, 18.25 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Tod von Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin bestätigt. Er kondolierte am Donnerstag der Familie des mutmaßlich bei einem Flugzeug-Absturz getöteten Wagner-Chefs. Man werde sehen, was die Ermittler herausfänden, sagte Putin weiter. Dies könne dauern.

Update vom 24. August, 16.40 Uhr: Satellitenaufnahmen nach dem angeblichen Tod von Jewgeni Prigoschin sollen zeigen, dass ein mutmaßliches Lager seiner Söldnergruppe Wagner in Belarus abgebaut wird. Das berichtet Radio Free Europe. Die von Planet Labs am 23. August aufgenommenen Bilder zeigen, dass von 273 Militärzelten, in denen jeweils bis zu 20 Personen untergebracht sind, 101 abgebaut worden sind. Das würde bedeuten, dass Platz für etwas mehr als 2000 Wagner-Kämpfer weggefallen ist. Etwa 5000 Söldner sollen in dem Lager untergebracht worden sein. Wohin es die Söldner nun zieht, ist nicht bekannt.

Prigoschin angeblich tot: Ukraine will nichts damit zu tun haben

Update vom 24. August, 14.40 Uhr: Die Ukraine hat laut Präsident Wolodymyr Selenskyj nichts mit dem möglichen Tod der Führung der russischen Söldnertruppe Wagner um Jewgeni Prigoschin zu tun. „Alle begreifen, wer daran beteiligt ist“, sagte er vor Journalisten am Donnerstag. Gleichzeitig nutze der Tod der Söldnerführung Kiew „im bestimmten Sinne“.

Update vom 24. August, 12.05 Uhr: Russischen Medien zufolge werden die Leichen der zehn Insassen des abgestürzten Flugzeugs, in dem sich laut ihnen auch Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin befunden haben soll, derzeit untersucht. Dazu sind sie nach Angaben der Online-Zeitung Fontanka in eine Leichenhalle in der Stadt Twer gebracht worden.

Update vom 24. August, 11.20 Uhr: Unter den geborgenen Leichen soll sich bislang noch nicht die von Jewgeni Prigoschin befinden. Oder zumindest konnte diese noch nicht identifiziert werden. Dies berichtet Al Jazeera unter Berufung auf das russische Untersuchungsteam. Allerdings sei das Handy des Wagner-Chefs zwischen den Trümmerteilen entdeckt worden.

Flugzeugabsturz in Russland: Offizielle Bestätigung für Prigoschins Tod liegt nicht vor

Erstmeldung: Twer – Der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin ist offenbar bei einem Flugzeugabsturz nördlich von Moskau ums Leben gekommen. Auf der von der Luftaufsichtsbehörde bereitgestellten Passagierliste stehen zehn Menschen. Darunter sind Prigoschin und Dmitri Utkin, der als militärischer Anführer der Wagner-Truppe gilt. Der russische Zivilschutz hat den Tod aller zehn Insassen des Flugzeugs bestätigt.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hatte sich erst vor kurzem angeblich aus Afrika zu Wort gemeldet.

Eine amtliche Bestätigung oder eindeutige Belege für den Prigoschins Tod gab es bisher noch nicht. Auch eine Stellungnahme der Regierung von Präsident Wladimir Putin stand aus. Prigoschin war nach der Wagner-Revolte im Juni bei Putin in Ungnade gefallen. Es ist aber noch unklar, ob sich Prigoschin tatsächlich auf dem abgestürzten Flugzeug befand. Obwohl er auf der Passagierliste stand, ist damit nicht bewiesen, dass er wirklich an Bord war.

Ein weiteres Privatflugzeug, das Prigoschin zugeordnet wird und laut Flugdaten ebenfalls auf dem Weg nach St. Petersburg war, kehrte nach dem Absturz des ersten Flugzeugs um und landete später in Moskau.

Absturzursache des Flugzeuges noch unbekannt

Das Flugzeug war von Moskau auf dem Weg nach St. Petersburg. Der Absturzort Kuschenkino liegt im nordrussischen Gebiet Twer nahe dem Waldai-See, wo auch Putin eine Residenz hat. Augenzeugen sprachen von zwei lauten Explosionen vor dem Absturz. Die Trümmer liegen weit verteilt, was für ein Auseinanderbrechen des Flugzeugs vor dem Aufprall spricht.

Über die Ursache des Absturzes gibt es bisher aber nur Spekulationen. Auf dem mit der Wagner-Gruppe verbundenen Telegram-Kanal Grey Zone hieß es, Prigoschin sei „infolge der Handlungen von Verrätern an Russland“ ums Leben gekommen. Es war von einem Abschuss des Flugzeugs durch die Flugabwehr die Rede. Spekuliert wird auch von einer Bombe an Bord.

Rettungskräfte arbeiten am Ort des Prigoschin-Flugzeugabsturzes in Russland.

Prigoschin offenbar tot: Militärblogger aus Russland spricht von Mord

„Der Mord an Prigoschin wird katastrophale Folgen haben“, schrieb der Militärjournalist Roman Saponkow auf Telegram. „Die Leute, die den Befehl gegeben haben, verstehen nichts von der Stimmung in der Armee und ihrer Moral.“ Prigoschin war wegen seiner Kritik an der regulären Armeeführung und einigen Erfolgen seiner Söldner auf dem Schlachtfeld beliebt bei Soldaten.

Der kremltreue russische Fernsehsender Zargrad stellte ebenfalls den Verdacht eines Mordkomplotts gegen Prigoschin in den Raum. Er gab aber dem ukrainischen Militärgeheimdienst die Schuld am Absturz des Flugzeugs. (cs mit Agenturen)