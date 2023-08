Ermittlung zum Prigoschin-Absturz: Putin lässt keine ausländischen Schnüffler zu

Von: Jens Kiffmeier

Nach dem Flugzeugabsturz von Prigoschin will der brasilianische Jet-Hersteller die Ursache klären. Doch der Kreml blockt ab – und nährt neue Spekulationen.

Moskau – Jewgeni Prigoschin ist tot – doch sein Flugzeugabsturz beschäftigt die Welt weiterhin. Wenige Tage, nachdem seine Privatmaschine kurz vor Moskau plötzlich zu Boden trudelte und zerschellte, wurde der Söldner-Boss der berüchtigten Wagner-Gruppe in seiner Heimatstadt St. Petersburg beigesetzt. Doch um seine Beerdigung hatte Russlands Regierung ein großes Staatsgeheimnis gemacht. Und nicht nur das: Auch bei der Ermittlung der Unfallursache errichtet Moskau hohe Mauern.

Flugzeugabsturz von Prigoschin: Putin blockt internationale Ermittlungen ab

So lässt Russland bei der Aufklärung des Flugzeugabsturzes von Söldner-Boss Jewgeni Prigoschin keine ausländischen Ermittler zu. Man werde keine Untersuchung nach internationalen Regeln einleiten, teilte der Kreml der brasilianischen Luftfahrtbehörde (Cenipa) mit, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch berichtete. Zuvor hatte die Behörde entsprechende Hilfe angeboten. Denn die abgestürzte Privatmaschine stammt von einem brasilianischen Hersteller, dessen Jets als äußerst sicher galten. Nie zuvor war eine seiner Maschinen laut eigenen Angaben abgestürzt.

Lehnt eine internationalen Ursache vom Prigoschin-Absturz ab: Russlands Präsident Wladimir Putin. © Mikhail Klimentyev/Uncredited/dpa/Montage

Ursache von Prigoschins Tod bleibt unklar

Wagner-Boss Prigoschin war vor knapp einer Woche auf dem Weg von St. Petersburg nach Moskau mit seiner Privatmaschine vom Typ Embraer Legacy 600 abgestürzt. Mit ihm an Bord waren sein Stellvertreter Dimitri Utkin und acht weitere Personen, alle Insassen kamen bei dem Flugzeugabsturz ums Leben. Die genaue Ursache ist unklar. Die USA hegen den Verdacht, dass eine Bombe vom Kreml in der Maschine platziert worden sein könnte – aus Rache für den gescheiterten Putschversuch der Wagner-Söldner gegen Russlands oberste Militärführung.

„Vorsätzliche Gräueltat“: Russland räumt mögliches Attentat ein

Doch das ist reine Spekulation. Die Anschuldigungen aus den USA wies Moskau bislang empört als „Lüge“ zurück. Jedoch räumte der Kreml am Mittwoch erstmals ein, dass der Flugzeugabsturz nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte. So schloss Kremlsprecher Dimitri Peskow erstmals ein Attentat nicht aus. „Es ist offensichtlich, dass verschiedene Versionen in Betracht gezogen werden, einschließlich der Version – Sie wissen, wovon wir sprechen – sagen wir, einer vorsätzlichen Gräueltat“, sagte Peskow und wies eine Beteiligung von Russlands Präsidenten Wladimir Putin aber eindringlich zurück.

Dennoch begründete der Kreml mit dem Verweis auf ein Attentat auch die Blockade einer Ermittlung nach internationalen Regeln. Eine Beteiligung ausländischer Strukturen an der Aufklärung der Katastrophe sei nicht möglich, weil unter anderem auch wegen einer gezielten Tat ermittelt werde, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Absturz von Prigoschin: Auswertung vom Flugschreiber dauert an

Ursprünglich wurde die Embraer Legacy 600 in Brasilien hergestellt. Der Privatjet wurde 2007 ausgeliefert und wechselte mehrfach den Besitzer. 2020 ging sie schließlich an die Wagner-Gruppe von Prigoschin. Nach Beginn des Ukraine-Krieges wurde sie vom Westen auf die Sanktionsliste gesetzt, weswegen sie nicht mehr im europäischen oder US-amerikanischen Luftraum fliegen durfte. Da es sich bei dem letzten Flug um einen Inlandsflug handelte, sind auch keine zwingenden internationalen Untersuchungen im Rahmen der Zivilluftfahrt-Organisation der Vereinten Nationen (ICAO) vorgeschrieben. Dies trifft nur bei Auslandsflügen zu.

Der Flugschreiber wurde nach Angaben der russischen Ermittlungsbehörden geborgen. Inwieweit die Auswertung öffentlich gemacht wird, bleibt abzuwarten. Bislang hat die zentrale Untersuchungskommission nur die Identität der Leichen bestätigt. (jkf)