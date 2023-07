Deal mit Putin geplatzt? Prigoschin verspricht „neue Siege“ für Wagner-Truppe

Von: Fabian Müller

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin blickt aus einem Militärfahrzeug auf einer Straße in Rostow am Don (Archivbild). © dpa/AP

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin kündigt in einer Audionachricht weitere Erfolge seiner Söldner an. Auch nach dem Putschversuch rekrutiert sein Unternehmen Söldner in Russland.

Moskau - Vor gut einer Woche waren die Wagner-Söldner unter der Führung ihres Chefs Jewgeni Prigoschin von der Ukraine aus in Russland einmarschiert und bis auf wenige hundert Kilometer auf Moskau vorgerückt, um die russische Militärführung zu stürzen. Der Aufstand wurde nach einer Vermittlung durch den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko abgebrochen. Jetzt hat sich Prigoschin erst zum zweiten Mal nach dem Putschversuch öffentlich geäußert.

In einer Audionachricht, die er auf Telegram veröffentlichte, kündigte der Wagner-Chef an, dass seine Soldaten bald weitere Erfolge erringen würden. „Heute brauchen wir ihre Unterstützung mehr denn je. Danke dafür. Ich möchte, dass sie verstehen, dass unser Marsch für Gerechtigkeit dazu da war, die Verräter zu bekämpfen und unsere Gesellschaft zu mobilisieren“, sagte Prigoschin in der Nachricht.

Nach Deal mit Putin: Prigoschin verspricht weitere „Siege an der Front“

Und weiter: „Ich denke, wir hatten mit vielen Dingen Erfolg. Ich bin mir sicher, dass ihr bald unsere nächsten Siege an der Front sehen werdet.“ Um welche Front es sich handelt, erwähnte Prigoschin nicht, auch was genau er vorhabe, beschrieb er nicht genauer. Allerdings könnten seine Aussagen Aufschluss darüber geben, wie er seinen Deal mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin bewertet. Der hatte die Wagner-Söldner vor die Wahl gestellt: Entweder sie müssten die Verträge mit dem russischen Verteidigungsministerium erfüllen oder Prigoschin ins Exil nach Belarus folgen.

Daraufhin gab es mehrere Berichte darüber, dass die Söldner größere Lager in Belarus errichten. „Neue hochauflösende Satellitenbilder, die am 30. Juni gemacht wurden, zeigen auf einer ehemaligen Militärbasis in Belarus mindestens 303 Zelte, in denen 20 bis 50 Personen untergebracht werden können“, schrieb das in Washington ansässige „Institut for the Study of War“ (ISW) in einem Bericht. Die Zelte seien innerhalb kürzester Zeit aufgetaucht. Daneben gebe es Berichte über Pläne für zwei weitere Lager im Westen von Belarus.

Video: Prigoschin in Audionachricht: „Ihr werdet bald unsere nächsten Siege an der Front sehen“

Gleichzeitig brechen aber auch die Berichte darüber nicht ab, dass Wagner weiterhin Söldner rekrutiert. Die Financial Times berichtete, dass Wagner auch am Montag (3. Juli) in der Region Krasnodar Kämpfer für die ukrainische Front anwerben wollte. Dem Bericht zufolge sollen die Söldner im Anschluss mehrere Wochen ausgebildet und dann im Ukraine-Krieg eingesetzt werden.

Die Gruppe Wagner hatte bis zuletzt eine bedeutende Rolle in Russlands Krieg gegen die Ukraine inne, insbesondere in der monatelangen Eroberung der ostukrainischen Stadt Bachmut. Medienberichten zufolge sollen dabei Zehntausende Kämpfer auf beiden Seiten gefallen sein. Erst vor gut einem Monat war die Schlacht für beendet erklärt worden, Wagner-Chef Prigoschin zog seine Kämpfer daraufhin aus der Stadt ab. (fmü)