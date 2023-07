Viele Treffen mit Putin-Verbündeten: Geleakter Prigoschin-Kalender belegt Draht zum Kreml

Von: Linus Prien

So tief war Jewgeni Prigoschin laut Kalender in Wladimir Putins Kremlkreise (Symbolbild). © IMAGO/Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Ein geleakter Terminkalender lässt erahnen, wie vernetzt Jewgeni Priogschin in Wladimir Putins Kreml-Kreisen war. Allein mit Dmitri Medwedew traf er sich elfmal.

Moskau - Lange Zeit war Jewgeni Priogschin ein enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Damit scheint es jetzt aber vorbei zu sein: Unlängst marschierten Prigoschins Wagner-Söldner auf Moskau. Zuvor hatte sich Prigoschin mehrere Schlagabtausche mit der russischen Militärführung, vor allem dem Verteidigungsminister Sergei Schoigu, geliefert.

Derzeitig ist noch unklar, wie die Zukunft der Wagner Gruppe im Ukraine-Krieg aussehen wird. Eigentlich sollten sich die Soldaten, samt Chef Prigoschin, im belarussischen Exil befinden. Dies ist wahrscheinlich jedoch nicht der Fall, wie das Institute for the Study of War berichtet. Nun wurde ein Kalender des Wagner Chefs geleakt, der wohl Auskunft darüber gibt, wie verstrickt Prigoschin im Kreml-Netzwerk war.

Ukraine-Krieg: Prigoschin trifft sich 33 mal mit Putins altem Bodyguard

Dem Medium Business Insider zufolge wurde ein Kalender von Jewgeni Prigoschin geleakt. In der Folge seines Putsch-Versuchs wurde darüber hinaus ebenso sein Haus durchsucht und es wurden Bargeld und Dokumente konfisziert. Demnach seien in dem Kalender des Wagner Chefs 33 Verabredungen mit Alexei Djumin, dem ehemaligen Bodyguard von Wladimir Putin, notiert gewesen. Djumin ist jetzt Gouverneur der Oblast Tula. Jedoch wurde in Russland vermutet, dass Djumin bei einem Aufstand Prigoschin die Treue halte und womöglich Hoffnung auf das Verteidigungsministerium hatte.

Auch den ehemaligen russischen Präsidenten, Dmitri Medwedew, hat Prigoschin dem Dokument nach elfmal getroffen. Die Einträge, um die es sich handelt sollen sich über einen Verlauf von zehn Jahren bis hin zum November 2021 erstrecken.

Ukraine-Krieg: Kein direktes Treffen mit Putin notiert

Des Weiteren hatte Prigoschin wohl 75 Termineinträge mit dem russischen Politiker Ruslan Zalikow. Dieser fungiert seit 2012 als stellvertretender Verteidigungsminister im Kreml. Ein weiterer prominenter Politiker auf der Terminliste von Priogschin ist der russische Diplomat Anton Vaino, mit dem 73 Termine geplant gewesen sein sollen. Dieser wiederum ist seit 2016 Stabschef von Putins Exekutivbüro und ständiges Mitglied des Sicherheitsrates Russlands.

Verweise auf direkte Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat es im Kalender des Wanger Chefs jedoch nicht gegeben. Lediglich zweimal fällt der Name und beide Male handelte es sich um größere Veranstaltungen, wie Business Insider berichtet. Vom „Präsidenten“ ist im Kalender wohl auch die Rede, jedoch könnte es sich dabei auch um einen Code handeln, um es zu erschweren, den Kalender zu entziffern. (lp)