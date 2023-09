„Oder wir hören auf, als Nation zu existieren“: Russischer Parlamentarier wagt düstere Prognose für sein Land

Von: Sandra Kathe

Der russische Duma-Politiker Pjotr Tolstoi sieht Russlands „traditionelle Werte“ in Gefahr. (Archivfoto) © Vasily Maximov/AFP

Im russischen Staats-TV wird oft über die Möglichkeiten eines Atom-Kriegs oder angebliche Nazi-Verschwörungen gesprochen. Ein Gast sieht nun das drohende Ende Russlands.

Moskau – Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 hat sich das Staats-Fernsehen in Russland auf Polit-Talks spezialisiert, auf eine Realität, in der es entweder auf der einen Seite des Kriegs, auf der anderen oder gar auf beiden düster aussieht. Frierende Menschen in Europa, die nicht leben können ohne russisches Gas, Russland, das wegen der „Bedrohung“ durch die Nato bald keine andere Möglichkeit habe als Atomwaffen einzusetzen oder Berlin oder Paris zu bombardieren, und der Westen auf der Seite Satans in einem „Heiligen Krieg“.

Und während regelmäßig die Rede davon ist, wie Russlands Streitkräfte im Ukraine-Krieg ihre Stärke als „beste Armee der Welt“ demonstrieren, kommen immer wieder auch Rednerinnen und Redner zu Wort, die mahnend von einer düsteren russischen Zukunft sprechen. Sofern der Sieg über die Ukraine nicht gelingt.

„Traditionelle Werte“: Warum Russland in den Augen des Kreml den Krieg gewinnen muss

Aktuell in der Rolle: der Moskauer Duma-Abgeordnete Pjotr Tolstoi, Urenkel des weltberühmten russischen Schriftstellers Leo Tolstoi („Krieg und Frieden“), der zuletzt in der Sendung von Moderator Artjom Schejnin zu Gast war. Darin gab sich der Putin-nahe Politiker und Journalist überzeugt, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine unbedingt gewinnen müsse. Eine Niederlage wäre fatal. Tolstois Aussagen liegen in einer Übersetzung des Projekte Russian Media Monitor vor, einem Projekt der US-Nachrichtenjournalistin Julia Davis.

Als Begründung sagt Tolstoi, dass Russland sich mit seinen „traditionellen Werten“ von den Staaten des Westens abhebe, das mache sie zur „getrennten Zivilisation“. Und wenn man Russland fragen würde, warum das Land nicht sei wie die westlichen Länder, könne man antworten „Weil wir dies und das nicht wollen für unsere Nachfahren“. Deshalb müsse Russland nun diesen Krieg gewinnen, „oder wir hören auf als Volk und als Nation zu existieren“.

Tolstoi-Nachfahre in Russlands Staats-TV: Schicksal Russlands „steht auf dem Spiel“

In seinem weiteren Monolog in der Sendung fordert Tolstoi, dass die Menschen in Russland aufhören müssten, über die Gegenoffensive der Ukraine oder westliche Sanktionen zu sprechen, sondern sich auf „Einigkeit“ im Land konzentrieren sollte: „Wir müssen uns für den Sieg vereint hinter unseren Obersten Kommandeur stellen“. Sonst, so Tolstoi, stehe „das Schicksal unseres Landes auf dem Spiel“.

Darüber, dass die Ukraine kein souveräner Staat sei, sind sich die Teilnehmenden in Schejnins Sendung auch im Gespräch über den inzwischen aufgekündigten Getreidedeal einig. Nachdem Schejnin den ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba fälschlich als Verteidigungsminister bezeichnet und von Tolstoi korrigiert wird, sagt der: „Ach, egal, die sind doch alle Nicht-Minister, eines Nicht-Lands, ich kann die nicht auseinanderhalten.“ (saka)