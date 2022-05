Wahl in Schleswig-Holstein: Bestätigen die Hochrechnungen die klare Tendenz?

Von: Marcus Giebel

In Schleswig-Holstein hoffen drei Politiker auf das Amt des Ministerpräsidenten. Schon vor dem Wahltag kristallisiert sich ein klarer Favorit heraus. Wir liefern Prognose und Hochrechnungen.

Schleswig-Holstein wählt an diesem Sonntag (8. Mai) seinen 20. Landestag.

Bislang regiert ein Dreierbündnis aus CDU, Grünen und FDP.

Wir halten Sie in unserem Ticker über Prognose und Hochrechnungen auf dem Laufenden.

München - Hat Jamaika im hohen Norden eine Zukunft? Das entscheidet sich an diesem Sonntag (8. Mai) in Schleswig-Holstein. Seit 2017 regieren CDU, FDP und Grüne gemeinsam in einer höchst seltenen Konstellation. Sie bilden das erste Kabinett von Ministerpräsident Daniel Günther, der sich in diesem Jahr zur Wiederwahl stellt.

Diesmal tritt der Christdemokrat gegen Thomas Losse-Müller von der SPD und Monika Heinold von den Grünen an. Letztere ist Finanzministerin und zugleich Günthers Stellvertreterin.

Der 20. Landtag des nördlichsten Bundeslandes wird aus mindestens 69 Abgeordneten bestehen, die Zahl kann durch Überhang- und Ausgleichmandate noch steigen.

Gute Laune im Wahlkampf: Daniel Günther (r.) und Thomas Losse-Müller strahlen um die Wette. © Marcus Brandt/dpa

Wahl in Schleswig-Holstein: Prognose wird für 18 Uhr erwartet - dann folgen Hochrechnungen

2,3 Millionen Menschen sind aufgerufen, bei der zweiten Landtagswahl des Jahres ihre Stimmen abzugeben. Die erste Prognose ist um 18 Uhr am Wahlabend zu erwarten, wenn die Lokale schließen. Danach werden in Abständen die Hochrechnungen folgen, die erste wahrscheinlich bereits um 18.30 Uhr.

Zuletzt zeigte der Trend deutlich in Richtung Schwarz. Deshalb könnte es in diesem Jahr auch für ein Zweierbündnis reichen. Für Schwarz-Grün deutet sich sogar eine recht stabile Mehrheit an, für Schwarz-Gelb - zuletzt in der zweiten Amtsperiode von Peter Harry Carstensen erprobt - könnte es knapp reichen. Also müsste Günther, der zuletzt mit einer Corona-Infektion zu kämpfen hatte, womöglich gar nicht auf eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition bauen.

Prognosen zur Wahl in Schleswig-Holstein: Grüne offenbar nah an der SPD dran

Die CDU kann den Umfragen zufolge auf 36 bis 38 Prozent kommen, während die SPD offenbar eher bei 20 Prozent landet. Das wäre ein weiterer herber Verlust für die Kanzler-Partei. Für die Grünen deuten sich 16 bis 17 Prozent an, die FDP bleibt sehr wahrscheinlich einstellig. Im Gegensatz zur Linken scheint der AfD der Einzug in den Landtag zu gelingen. Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), der die dänische Minderheit repräsentiert und von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommen ist, kann auf fünf Prozent hoffen.

Alles andere als eine zweite Amtszeit von Günther wäre also eine große Überraschung - es wäre der erste CDU-Wahlsieg auf Landesebene seit dem in Sachsen-Anhalt im vergangenen Juni. Damals holte Reiner Haseloff 37,1 Prozent und hielt damit die AfD deutlich auf Distanz.

Auch im Falle einer Direktwahl hätte Günther beste Chancen, weiter in Schleswig-Holstein zu regieren. War er im März und April bei Umfragen von Infratest dimap und der Forschungsgruppe Wahlen noch jenseits der 60-Prozent-Marke eingelaufen, musste er sich nun bei INSA mit 49 Prozent begnügen. Losse-Müller, der bislang immer einstellig blieb, kam dort auf 13 Prozent. Das könnte aber auch damit zusammenhängen, dass Heinold diesmal nicht explizit als Kandidatin gelistet war. Die Grüne stand zuvor regelmäßig vor ihrem SPD-Kollegen, kam aber auch nie über zwölf Prozent Zustimmung hinaus.

Hat gut Lachen: Ministerpräsident Daniel Günther (l.) beobachtet, wie Herausforderer Thomas Losse-Müller für das Triell präpariert wird. © Axel Heimken/afp

Wahl in Schleswig-Holstein: Das Ergebnis aus dem Jahr 2017 im Überblick

CDU SPD Grüne FDP AfD Linke SSW Sonstige 32 27,3 12,9 11,5 5,9 3,8 3,3 3,5

Der Blick auf das Ergebnis aus dem Jahr 2017 zeigt, dass die Koalitionsparteien abgesehen von der FDP offenbar noch besser in der Wählergunst ankommen. Großer Verlierer scheint dagegen erneut die SPD zu werden, deren Spitzenkandidat Torsten Albig vor fünf Jahren als Amtsinhaber abgewählt wurde. Bei den kleineren Parteien sind kaum große Verschiebungen zu erwarten. (mg)