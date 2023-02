Protestcamp in Dresden: Polizei birgt letzte Klimaaktivistin

Das Camp wird seit gut zwei Jahren von Klimaschützern besetzt. © IMAGO/LausitzNews

Im Waldstück Heidebogen nördlich von Dresden hat die Polizei das Protestcamp geräumt.

Ottendorf-Okrilla - Am Donnerstagnachmittag wurde die letzte Klimaaktivistin aus luftiger Höhe geborgen. Die Frau hatte sich in einer Dixi-Toilette verschanzt, die zwischen zwei Bäumen auf einer Palette schwebte. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei der gesamten Räumungsaktion niemand verletzt. Auch am Donnerstag waren mehrere Aktivisten der Aufforderung der Polizei gefolgt, die Baumhäuser freiwillig zu verlassen. Andere wurden von Beamten auf Hebebühnen gezogen und nach unten gebracht. Eine junge Frau hatte sich in der Spitze eines Baumes angeseilt und kletterte den Höhenrettern schließlich entgegen.

Nun stehen nur noch Restarbeiten und die Rodung des Geländes an. Seit gut eineinhalb Jahren hatten in dem Camp Naturschützer gegen den Kiesabbau in dem Waldstück protestiert. Zuletzt hielten sich noch etwa 30 Frauen und Männer dort auf. Auf Anordnung der Behörden wurde das Terrain seit Mittwoch beräumt. (dpa)