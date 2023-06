Neue Proteste in Paris: Warum in Frankreich so viel härter gestreikt wird

Seit Wochen regt sich Protest gegen Macrons Rentenreform, wie hier am 1. Mai in Paris. © João Daniel Pereira/Imago

Gegen die Rentenreform von Emmanuel Macron wird seit Wochen heftig protestiert. Frankreich-Experte Johannes Maria Becker überrascht das überhaupt nicht.

Köln – Frankreich kommt nicht zur Ruhe: Am Dienstag haben die Gewerkschaften mit neuen Streiks gegen die beschlossene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron protestiert. Die Behörden erwarteten bei Streiks und Demonstrationen in verschiedenen Städten bis zu 600.000 Menschen. Die umstrittene Reform zur schrittweisen Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre ist inzwischen verabschiedet und soll zum September greifen.

Während es in Frankreich regelmäßig zu Gewaltausbrüchen kommt, verlaufen Streiks in Deutschland friedlich, wie auch der vergleichsweise geräuschlose Tarifabschluss im öffentlichen Dienst zuletzt zeigte. Dass in Frankreich die Uhren anders ticken, zeigen Zahlen: Im Schnitt gehen 1.000 französische Arbeitnehmer insgesamt 123 Tage im Jahr in den Arbeitsausstand. In Deutschland sind es nur sieben Tage. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln in einer Untersuchung für die Jahre 2007 bis 2016 herausgefunden. Nach Frankreich kommen Dänemark (118 Tage), Kanada (87 Tage) und Belgien (79). Ebenfalls wenig gestreikt wird in den USA (sechs Tage). In Japan gibt es fast gar keine Arbeitsniederlegungen (0,2 Tage).

Streiks in Frankreich: Radikale Gewerkschaften bestimmen den Kurs

Für die französische Streiklust gibt es zwei Erklärungen, sagte Johannes Maria Becker im Interview mit IPPEN.MEDIA vor einigen Wochen. Der Politikwissenschaftler hat das Zentrum für Konfliktforschung an der Universität Marburg mit aufgebaut. Frankreich steht im Zentrum seiner Forschung. Becker hat drei Jahre in Paris gelebt.

Die institutionelle Erklärung geht so: „Die Gewerkschaften agieren viel radikaler als in Deutschland“, sagte Becker. „Es gibt dort politische Richtungsgewerkschaften, zum Beispiel eine sozialdemokratisch orientierte, eine kommunistisch orientierte und sogar eine zuweilen trotzkistisch, maoistisch agierende Gewerkschaft.“

Dazu gebe es kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich, die sich auch im Streikverhalten zeigten. Becker: „Das französische Volk hat – neben der Kultivierung der obsiegenden Revolutionen – ein kollektives Bewusstsein für Unrecht. Es läuft etwas schief? Dann macht man eher die zentrale Obrigkeit verantwortlich und geht auf die Straße – und zwar alle, nicht nur diejenigen, die direkt betroffen sind. Deutsche suchen die Schuld eher bei sich, sie zweifeln die Makrostrukturen nicht an.“

Unterschiedliches Streikrecht in Deutschland und Frankreich

Diese unterschiedliche Wahrnehmung ist historisch gewachsen. In Frankreich wurde erst das Streikrecht eingeführt, danach kamen die Gewerkschaften. Protestieren kommt vor Verhandeln – das hat in Frankreich eine lange Tradition. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs steht das Streikrecht sogar in der Präambel der Verfassung. Grundsätzlich darf in Frankreich jeder streiken – auch Beamte. In Deutschland ist Staatsbediensteten dieses Recht untersagt.

Auch die Definition eines Streiks unterscheidet sich. Wenn in Frankreich mindestens zwei Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen, gilt das als Streik. In Deutschland geht das nicht so einfach. Hier dürfen nur Gewerkschaften zum Streik aufrufen. Für beide Länder gilt hingegen: Streiks sind nur zulässig, wenn es um Forderungen geht, die sich im Rahmen des Tarifvertrags regeln lassen. Es muss also beispielsweise um das Gehalt, die Arbeitsbedingungen oder den Kündigungsschutz gehen.