Proteste nach Zugunglück: Bahnmitarbeiter werfen griechischer Regierung großes Versagen vor

Teilen

Nach dem Zugunglück haben Bahnarbeiter in Griechenland einen Streiktag eingelegt. Die Klage: Seit Jahren fordern sie bessere Schulung und Technik.

München – Nach dem schweren Zugunglück in Griechenland mit 43 Toten sind Bahnarbeiter im ganzen Land in einen 24-stündigen Streik getreten. Das berichtete das britische Nachrichtenportal bbc.com. Der Ausstand schließt sich den Protesten in Athen, Thessaloniki und Larissa an. Die Belegschaft wolle damit gegen die chronische Vernachlässigung der Bahnstrecken protestieren, teilte die griechische Gewerkschaft der Eisenbahner am vergangenen Mittwoch mit. Bereits in der Vergangenheit hatte ein brisantes Schreiben vor Problemen auf Griechenlands Unglücksstrecke gewarnt.

Viele Menschen in Griechenland betrachten den Zusammenstoß als einen Unfall mit Ansage, die Gewerkschaft sieht die Schuld durchgehend in der Missachtung des Zustandes der Eisenbahn vonseiten der griechischen Regierung. Dies habe letztendlich zu dem Unglück geführt.

Zugunglück in Griechenland: Mitarbeiter der Bahn treten in Streik

Der Streik der Bahnmitarbeiter begann um 6 Uhr Ortszeit und hatte Auswirkungen auf landesweite Bahnverbindungen sowie die Athener U-Bahn. „Schmerz hat sich in Wut wegen der dutzenden von toten und verwundeten Kollegen sowie Mitbürgern verwandelt“, heißt es in einer Stellungnahme der Gewerkschaft.

Nach dem Zugunglück in Griechenland haben Bahnmitarbeiter Proteste angekündigt. © IMAGO/ ANE Edition

Zugunglück in Griechenland: unabhängige Untersuchung zur Ursache der Tragödie gefordert

Vor dem Hintergrund des Unglücks hatte zuletzt Verkehrsminister Kostas Karamanlis seinen Rücktritt angekündigt – „aus Respekt vor den Menschen, die auf so ungerechte Weise gestorben“ seien. Er übernehme auch die Verantwortung für das jahrelange Versagen der Regierung, ein Schienensystem auszubessern, das für das 21. Jahrhundert nicht geeignet sei. In der Zwischenzeit hat die griechische Regierung laut bbc.de eine unabhängige Untersuchung angekündigt und versprochen, Recht und Gerechtigkeit in dieser Sache herzustellen.

Kostas Malizos, Chirurg im Ruhestand und emeritierter Professor an der griechischen Universität in Thessalien, hatte seine Arbeit wieder aufgenommen, um verletzten Passagieren zu helfen. Laut seiner Aussage sei es schwer zu sagen, wie viele Menschen derzeit noch vermisst werden. Laut bbc.de stellt Malizios auch die Schlussfolgerung des Premierministers infrage, der einen menschlichen Fehler für das Unglück verantwortlich machte. Laut Malizios sind umfangreiche unabhängige Untersuchung zur Aufklärung des Unglücks notwendig. (Niklas Müller)