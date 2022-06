Prozess gegen deutsche Seenotretter wegen Verfahrensfehler verschoben

Prozess gegen deutsche Seenotretter wegen Verfahrensfehler verschoben © Imago

In einem Prozess gegen vier deutsche Seenotretter in Italien ist die Vorverhandlung wegen Verfahrensfehlern auf Herbst verschoben worden.

Trapani - Die Staatsanwaltschaft in Trapani auf der italienischen Insel Sizilien habe die vier Deutschen nicht ordnungsgemäß über den Abschluss der Ermittlungen informiert, sagte Anwalt Nicola Canestrini der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Damit seien deren Grundrechte missachtet worden. Der Richter gab den Fall deshalb zurück an die Staatsanwaltschaft. Die vier Crewmitglieder des Schiffes «Iuventa» sowie 17 weitere Menschen müssen sich vor Gericht wegen Beihilfe zur illegalen Einreise von Migranten verantworten. Sie streiten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft ab und fordern, dass es gar nicht erst zur Hauptverhandlung kommt. Seenotrettung könne kein Verbrechen sein, sondern sei sogar eine Pflicht.

Durch die Unterbrechung der Vorverhandlung nach wenigen Prozesstagen verlängert sich das Verfahren weiter. Das nehmen die Angeklagten nun aber in Kauf. «Es wäre nicht fair, ein Verfahren zu beschleunigen auf Kosten der Rechte der Angeklagten», sagte Anwältin Francesca Cancellaro. Sollte es zur Hauptverhandlung kommen, drohen den Seenotrettern bis zu 20 Jahre Haft. Die «Iuventa» war zwischen 2016 und 2017 im Mittelmeer im Einsatz, um Migranten aus Seenot zu retten. Die Staatsanwaltschaft legt der Crew zur Last, mit Schleppern zusammengearbeitet zu haben - was diese bestreitet. «Die Anklage und die Beweise gegen uns sind dünn und konstruiert», sagte Kathrin Schmidt, eine der vier Deutschen. Die Verteidigung wirft den Behörden vor, die Brücke des Schiffes sowie Gespräche mit Anwälten und Journalisten illegal abgehört zu haben. Im August 2017 wurde das Schiff beschlagnahmt. Es liegt seitdem ungenutzt in Sizilien. (dpa)