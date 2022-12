„Wumms nicht gehört“: Lambrecht muss für „Pannenpanzer“ Puma einstecken – Krisensitzung heute

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) © John MacDougall/AFP

Die Bundeswehr hofft schon lange auf einen einsatzfähigen neuen Schützenpanzer. Im Blick dabei: das Modell „Puma“. Doch nun ist die Enttäuschung groß.

Update vom 19. Dezember, 10.53 Uhr: Die Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Land fordert, dass die Probleme mit dem „Pannenpanzer“ Puma aufgeklärt und „vor allem dann auch gelöst werden“. Bei den offensichtlichen „Einsatzproblemen der Bundeswehr“ müsse das Sondervermögen helfen – es brauche aber auch eine Reform des Beschaffungswesens.

Ihr Co-Parteichef Omid Nouripour spielte bei dem Thema überdies auf deutsche Defizite an der Nato-Ostflanke und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine an: Es sei „sehr bedenklich“, dass die Pumas jetzt reihenweise ausfielen. Er wisse nicht, ob nun neue Pumas angeschafft würden oder nicht, aber auf keinen Fall dürfe eine Fähigkeitslücke entstehen, sagte Nouripour.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch forderte die Bundesregierung indes auf, Regressansprüche gegen die Hersteller zu prüfen. „Schrott für sechs Milliarden Euro ist peinlich für Deutschland“, der Puma sei ein „ein Milliardengrab für die Steuerzahler“, kritisierte Bartsch nun. Er betonte zudem: „Schon 2017 waren von 71 fabrikneuen Puma nur 27 einsatzbereit. Dennoch haben sich die Kosten in der Folge verdoppelt.“ Bartsch forderte Lambrecht angesichts der „Puma“-Panne auf, vollständige öffentliche Transparenz über die Einsatzbereitschaft und die Kostenentwicklung des gesamten militärischen Großgeräts herzustellen.

Bundeswehr-Schützenpanzer Puma fällt aus: Krisentreffen in Berlin mit Lambrecht

Erstmeldung vom 19. Dezember: Berlin - Christine Lambrecht erntete in einigen Jahresrückblicken 2022 bereits Häme. Der Fokus lag dabei bisweilen stark auf Maniküre und Absätzen. Ein potenzieller sachbezogener Kritikpunkt war aber nicht dabei, schlicht weil er erst Mitte Dezember auf die Agenda trat: die Panneserie beim Bundeswehr-Schützenpanzer „Puma“. Ein „Totalausfall“, so das Urteil vom vierten Adventswochenende.

An diesem Montag (19. Dezember) wollen die SPD-Verteidigungsministerin sowie Vertreter der Bundeswehr und der Rüstungsindustrie nun über das weitere Vorgehen beraten.

Deutscher „Pannenpanzer“ Puma: Generalleutnant Mais optimistisch

Der Schützenpanzer Puma war bei Bundeswehr-Übungen für die Beteiligung an der neuen Nato-Eingreiftruppe „Very High Readiness Joint Task Force“ (VJTF) komplett ausgefallen. Das von Krauss-Maffei Wegmann und der Rheinmetall Landsysteme GmbH entwickelte und produzierte Gefechtsfahrzeug hatte zuvor schon als „Pannenpanzer“ Schlagzeilen gemacht.

Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, teilte am Sonntag (18. Dezember) indes offziell mit, der Puma „hatte sich bis dato in Bezug auf die Einsatzbereitschaft als zunehmend verlässlich erwiesen“. Im Moment gebe es eine umfangreiche Bestandsaufnahme.

„Puma“-Panne: CDU-Generalsekretär Czaja ruft nach Kanzler Scholz

CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat jetzt Olaf Scholz zum Handeln aufgefordert: „Der Bundeskanzler muss sich der Sache annehmen“, sagte er in der Montags-Ausgabe von „Frühstart“ bei RTL/ntv. Die Probleme mit dem Puma seien „unangenehm und peinlich“ und eine rasche Aufarbeitung notwendig, am besten noch in dieser Woche.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Unions-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei sieht nach dem Vorfall nun das Vertrauen in der Nato beschädigt. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs sei es wichtig, dass die Bündnispartner sich auf die deutschen Waffensysteme verlassen könnten, sagte der CDU-Politiker am Montag im Interview mit SWR-Aktuell.

Netz-Reaktionen auf „Puma“-Pannenserie: „Mit Adidas telefonieren“

Die Häme ist Lambrecht auch jetzt sicher: „Gleich heute früh will sie über eine Alternative zum Puma mit Adidas telefonieren“, twitterte etwa ein deutscher Nutzer. Von höherer Ebene: „Vielleicht hat der eine oder andere im Ministerium den Wumms noch nicht gehört“, sagte FDP-Verteidigungspolitikerin - und Partnerin in der Ampel-Koalition - Marie-Agnes Strack-Zimmermann dem SWR am Sonntag. „Das ist ein hochtechnischer Panzer, den wir jetzt brauchen“:

Der Aufbau der schnellen Eingreiftruppe VJTF geht schon auf Beschlüsse beim Nato-Gipfel in Wales im September 2014 zurück. Die Truppe ist Teil eines Aktionsplans als Reaktion auf den seit 2014 schwelenden Ukraine-Konflikt. „Wir sind Speerspitze der Nato ab dem 1. Januar 2023“, mahnte Strack-Zimmermann im SWR. (frs mit Material der dpa)