Puma-Probleme: Lambrecht dringt auf schnelle Instandsetzung

Christine Lambrecht © Political-Moments/IMAGO

Nach den massiven Schwierigkeiten beim Schützenpanzer Puma hat Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) eine „schnellstmögliche“ Instandsetzung gefordert.

Berlin in Deutschland - Sie erwarte Zusagen „innerhalb weniger Wochen“, sodass sich auf eine Lösung verständigt werden kann, sagte sie am Montagabend im „heute journal“ des ZDF. „Ansonsten kann ich die Verantwortung nicht übernehmen“.

Es müsse sonst in eine Nachrüstung investiert werden, führte Lambrecht aus. „Diese Verträge werden wir nicht unterschreiben. Und auch ein zweites Los, sprich weitere Bestellungen, wird es nicht geben.“

Lambrecht sagte, die Industrie sei in der Pflicht. „Diesen Weg werden wir gemeinsam gehen oder dann ihn eben auch abbrechen, wenn es sein muss.“ Sie erwarte zudem eine Perspektive, wie verlässlich mit den Panzern gerechnet werden könne, sagte Lambrecht im ZDF. „Wir können uns nicht immer von einer Instandsetzung zur anderen hangeln. Wir brauchen verlässliche Lösungen oder die Entscheidung, nicht mehr länger auf den Puma zu setzen.“



Lambrecht verwies jedoch auch auf „vielversprechende Ergebnisse“, die in den vergangenen Jahren und bei verschiedenen Übungen mit dem Puma erzielt worden seien. „Von daher glaube ich, ist es doch noch mal die Mühe wert, mit der Industrie zu beraten, ob es denn in irgendeiner Weise Verlässlichkeit geben kann.“ Dies müsse angesichts von Verpflichtungen, die Deutschland habe, sehr zügig gehen.

Am Sonntag war bekannt geworden, dass bei einer Übung der Bundeswehr alle 18 eingesetzten Puma-Schützenpanzer mit technischen Problemen ausgefallen waren. Die Fahrzeuge sollen eigentlich ab Januar für die Schnelle Eingreiftruppe der Nato eingesetzt werden. Stattdessen sollen dafür nun Panzer vom Typ Marder genutzt werden. mhe/cne

Lambrecht schließt Besuch in Slowakei bei Nato-Kampfgruppe ab

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat zum Abschluss ihrer Visite in der Slowakei das deutsche Kontingent einer Nato-Kampfgruppe besucht. Lambrecht traf am Dienstagmorgen auf einem Truppenübungsplatz beim zentralslowakischen Lest ein. Dort sind derzeit 250 Soldatinnen und Soldaten einer Gebirgsjägereinheit der Bundeswehr stationiert. Geführt wird der Verband mit insgesamt 1300 Soldatinnen und Soldaten durch Tschechien.



Die Kampfgruppe ist Teil der Nato-Verstärkung in Osteuropa. Die sogenannten Battlegroups waren nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014 zunächst in Polen und den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen stationiert worden. Sie sollen den Willen des Militärbündnisses demonstrieren, die östlichen Verbündeten zu verteidigen. Nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine im Februar beschloss die Nato ihre Stationierung der Kampfverbände auch in Bulgarien, Rumänien, Ungarn und der Slowakei.



Lambrecht hatte der Slowakei am ersten Tag ihres Besuchs weitere Unterstützung bei der Luftverteidigung zugesagt. Dazu soll Deutschland im kommenden Jahr das Luftabwehrsystem Mantis zur Verfügung stellen. Es soll insbesondere zum Schutz eines Instandhaltungsstützpunkts der deutschen Industrie im Osten des Landes eingesetzt werden, auf dem Kriegsgerät aus der Ukraine repariert wird. Seit diesem Jahr sind bereits zwei deutsche Patriot-Flugabwehrstaffeln zum Schutz des Nato-Luftraums in der Slowakei stationiert.



Überschattet war der Besuch durch die neuen Probleme mit dem deutschen Schützenpanzer Puma. Sie sollten eigentlich in der schnellen Eingreiftruppe der Nato eingesetzt werden, deren Führung Deutschland am 1. Januar übernimmt. Sie müssen nun durch ältere Schützenpanzer vom Typ Marder ersetzt werden.



Lambrecht hatte als Konsequenz des Ausfalls die geplante weitere Beschaffung des Puma auf Eis gelegt. Sie setzte der Bundeswehr und den betroffenen Rüstungsfirmen eine Frist bis zum Ende der kommenden Woche, um die Ursachen für die Pannen zu klären. mt/mhe