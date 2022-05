Pussy-Riot-Aktivistin flieht vor Putin: Entkam sie der Polizei durch eine Verkleidung?

Von: Magdalena von Zumbusch

Mit der russischen Justiz spielt Aljochina seit langem ein Katz-und-Maus-Spiel. Nun wurde sie wieder wegen Nichtigkeiten belangt und wollte raus aus Russland: Die Flucht ist gelungen.

Vilnius - In der Hauptstadt Litauens soll sich die Pussy-Riot Aktivistin Aljochina momentan befinden - jedenfalls hat sie Russland verlassen, berichtet ihr Anwalt. Seit Anfang des Jahres war sie wieder verstärkt mit der russischen Justiz aneinander geraten. Ihre Wohnung wurde seit einiger Zeit polizeilich überwacht. Doch sie konnte sich der Überwachung entziehen. Mit einem Trick?

Maria Aljochina: Mit Band und Aktivistengruppe Pussy Riot protestiert sie gegen Putin

Maria Aljochina (teils als Alchejina, Alyokhina, Alekhina bekannt) wurde vor über einem Jahrzehnt als Mitglied der Aktivistengruppe Pussy Riot bekannt und steht seitdem auf Kriegsfuß mit dem russischen Staat. Die Gruppe wirft dem Regime Wladimir Putins Menschenrechtsverletzungen vor und protestiert auf öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen immer wieder gegen die russische Regierung. Die Gruppe ist zudem als (Punk-)Band aktiv und nutzt ihre Auftritte, um Russland-Kritik publik zu machen und so ihr politisches Anliegen voranzutreiben.

Im Zusammenhang mit Aufrufen zu Demonstrationen für den inhaftierten Kremlkritiker Alexej Nawalny wurde sie im September 2021 zu einem Jahr Freiheitsbeschränkung verurteilt. So durfte sie ihre Wohnung seitdem nachts nicht verlassen. Seit Jahresbeginn wurde sie zudem mehrmals von den Sicherheitsbehörden unter diversen Vorwürfen aufgegriffen und festgenommen.

Pussy-Riot Aktivistin Aljochina: Als Lieferdienst-Mitarbeiterin verkleidet?

Nun wurde der Aktivistin die ständige Gängelung möglicherweise zu viel. Sie entschloss sich jedenfalls, Russland zu verlassen. Trotz polizeilicher Überwachung gelang ihr die Flucht aus Moskau: Aljochina befinde sich nicht mehr auf russischem Staatsgebiet, sagte ihr Anwalt Daniil Berman am Dienstagabend (10. Mai) nach Angaben der Agentur Interfax. Nach Berichten der New York Times soll sie ihren Wohnort in der Uniform eines Essen-Lieferdienstes verlassen haben, um vor den Polizeibeamten unerkannt zu bleiben.

Inzwischen halte sich Aljochina in Vilnius auf: Sie sei von einem oder einer Bekannten mit einem Auto an die Grenze zu Belarus gebracht worden und habe dann nach etwa einer Woche mit unbekannten Transportmitteln Litauen erreicht. Weitere Details zum Fluchtverlauf wurden nicht genannt. „Ich bin froh, dass ich es geschafft habe“, habe sie nur gesagt.

Maria Aljochina: Die Vergangenheit der Aktivistin mit der russischen Justiz

Viele Festnahmen musste Aljochina schon über sich ergehen lassen. 2012 wurde sie mit ihrer Bandkollegin Nadeschda Tolokonnikowa sogar zu zwei Jahren Straflager verurteilt. Sie hatte in einer Kirche gegen Putin protestiert. Für dieses „Rowdytum“ wurde sie mit der Mit-Aktivistin zu zwei Jahren Haftstrafe verurteilt, konnte aus dem Straflager allerdings Ende 2013 auf Bewährung freikommen.

Am 17. Mai gibt es in den Münchner Kammerspielen ein Konzert der Pussy Riots: Welche Mitglieder der Gruppe auftreten, wurde allerdings von der Gruppe im Vorhinein (wie meist) nicht öffentlich gemacht, aus Sicherheitsgründen. Ob man auch die frisch entkommene Aljochina sehen wird, bleibt also eine Überraschung. (mvz mit dpa)