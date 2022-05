„Warum ich Putin trotz allem verstehe!“ - schrieb Alice Schwarzer schon 2014 über den russischen Präsidenten

Alice Schwarzer und der Ukraine-Krieg: Schon 2014, mit Russlands Annexion der Krim, ließ Alice Schwarzer Putin-freundliche Töne hören.

Berlin - „Ja, Putin ist zweifellos ein autokratischer Herrscher. Russland scheint nach Jahrhunderten der Entmündigung im Zarenreich und Jahrzehnten der Bevormundung im Stalin-Reich noch nicht reif für eine Demokratie“, schrieb Alice Schwarzer im Jahr 2014 auf ihrem Blog, kurz nachdem Russland die ukrainische Krim annektiert hatte. Dieser Satz bleibt jedoch einer der wenigen Putin-kritischen Sätze, in einem Aufsatz, dem Schwarzer den Titel gab: „Warum ich trotz allem Putin verstehe!“

In einigen Punkten ihrer Ausführungen müsste sich Alice Schwarzer durch die Realität des Ukraine-Kriegs und die grausamen Kriegsverbrechen nun widerlegt fühlen. Dennoch schrieb sie kürzlich in einem offenen Brief an die Bundesregierung, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) der Ukraine keine schweren Waffen liefern solle. Darin verteidigt Schwarzer zwar Putins Politik nicht mehr - doch mehrere Experten unterstellen ihr, der Ukraine eine Kapitulation nahegelegt zu haben. Am Sonntag, dem 8. Mai, hatte sie Bundeskanzler Scholz noch vor einem Besuch bei Präsident Selenskyj gewarnt. Was von Schwarzers damaliger Haltung zu Putin ist übrig? Und womit hat sie sich schon damals getäuscht?

Ukraine-Krieg: Alice Schwarzer beschwichtigt im Jahr 2014 - „Putin wird dämonisiert“

Zurück nach 2014: Direkt, nachdem sie Putin in ihrem Beitrag einen Autokraten genannt hatte, beschwichtigte Schwarzer: „Doch wir erinnern uns: Auch Deutschland hat fast zweihundert Jahre gebraucht, bis es zur Demokratie fand. Auch Russland braucht Zeit.“ Nach der Krim-Annexion werde Russland (damals) vom Westen „beschuldigt, einen neuen Kalten Krieg anzetteln und in die Ukraine einmarschieren zu wollen; Präsident Putin wird dämonisiert und gar mit Hitler verglichen.“ Und dann argumentierte sie ganz, wie es der Kreml-Chef heute im Zuge des Ukraine-Kriegs tut: „Dabei war es zunächst der Westen, der keine Ruhe gab und unaufhaltsam Richtung Osten drängte - und weiter drängt.“

Mit einer Wortwahl aus dem nationalsozialistischen Deutschland schrieb sie 2014 gegen die - vermeintlich heterogenen - Medien Europas und der USA: „Die West-Medien scheinen in ihrer Herablassung Russland gegenüber und der Schuldverteilung – guter Westen, böser Osten – quasi gleichgeschaltet.“ Besonders ein heute zumindest als stark umstritten geltendes Referendum in der Ukraine diente ihr als Beleg für die Blindheit des Westens: „96,77 Prozent der auf der Krim lebenden Menschen votieren für die Zugehörigkeit zu Russland? Und das ,störungsfrei‘ unter den Augen internationaler Beobachter. Na und! ,Wir‘, die EU und Amerika, erkennen das nicht an und drohen mit Sanktionen.“

Alice Schwarzer wirft 2014 dem Westen eine Offensive gegen Russland vor

„Wir, der Westen, jedenfalls schreiten unaufhaltsam weiter gen Osten. 1990 noch hatte der Westen dem damaligen russischen Präsidenten Michail Gorbatschow, der die Öffnung einleitete, versprochen, den Machtbereich der NATO nicht weiter gen Osten auszudehnen. Seither ist viel passiert, zu viel“, schrieb Schwarzer und fuhr fort: „Heute ist Russland umzingelt: an der Südflanke von überwiegend islamistisch beherrschten Staaten, an der Westflanke von Demokratien, die in dem satten Gefühl ihrer ökonomischen Macht in der Offensive sind“ - wobei sie eine wirtschaftliche Stärke mit dem militärischen Wort „Offensive“ in Verbindung brachte.

Und dabei blieb es nicht, wenn sie dann weiter schrieb: „Würde die Ukraine Teil der EU, stünde die NATO direkt an der russischen Grenze. [...] Die Einkreisung Russlands macht nicht nur Putin Angst. So lange schließlich ist es noch nicht her, dass Nazi-Deutschland Russland überfallen hat – am Ende lagen da 25 Millionen Tote: Kinder, Frauen, Männer. 25 Millionen. Die Kinder und Enkel der Ermordeten leben heute in Russland.“ Ähnliche Worte wählte Wladimir Putin bei der Militärparade am Jahrestag des Sieges Russlands über die Nationalsozialisten im Jahr 2022.

Schwarzer appelliert an Westen, mit Putin auf Augenhöhe zu sprechen

Schwarzers Appell an den Westen lautete damals, mit Putin „Telefonate auf Augenhöhe“ zu führen: „Ein Russland ohne einen Putin würde vermutlich in der Faust der Mafia enden. Putin scheint heute das kleinere Übel - und in den Augen seiner Landsleute mutiert er gerade zum Helden. Der Westen wäre also gut beraten, weniger hoffärtig zu sein. Statt Sanktionen wären Verhandlungen angesagt, statt Großmachtsprüche aus Washington Telefonate auf Augenhöhe zwischen Berlin und Moskau.“

Bundeskanzler Olaf Scholz: zu Tisch bei Wladimir Putin. © dpa

Hätte man früher mit Wladimir Putin „auf Augenhöhe“ sprechen können? Ist er wirklich „das kleinere Übel“ für Russland? Auch Schwarzer konnte im Jahr 2014 den Angriffskrieg freilich nicht voraussehen - genauso, wie westliche Politiker noch wenige Wochen oder Tage vor der russischen Invasion die Brutalität der Angriffe nicht kommen sahen, und Staatschefs wie Scholz und Macron Putin in Moskau besuchten. Für Gespräche auf Augenhöhe schien es da zu spät - Wladimir Putin bestritt noch kurz vor dem Angriff seine Vorhaben. Und es sind nicht wenige Experten, die dem Westen gerade eine zu große Nähe zu Putin vorwerfen - wie es sich etwa der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gefallen lassen muss.

Eines schien Schwarzer 2014 allerdings anzumerken: „Anzunehmen, dass eine wie ich Ärger hätte in Russland mit der Staatsmacht. Schließlich steht nicht nur der Präsident im Verdacht, nicht profeministisch zu sein.“ Trotzdem habe sie Verständnis für Putin, dann darum gehe es gar nicht. (kat)