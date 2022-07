Putin: Auslandsreisen für Herbst geplant

Russlands Präsident Wladimir Putin © IMAGO/Sergei Savostyanov

Der russische Präsident Wladimir Putin möchte laut dem Kreml im Herbst wieder mehr Auslandsreisen antreten.

Teheran - In nächster Zeit stünden keine weiteren Auslandsbesuche auf dem Programm, sagte der russische Kremlsprecher Dmitri Peskow in der Nacht zum Mittwoch. «Aber im Herbst sind noch einige Besuche geplant.» Peskow äußerte sich der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge am Rande eines Gipfels in Teheran.

Am 15./16. November soll der G20-Gipfel der führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte in Bali stattfinden. Der Kreml hat die persönliche Teilnahme Putins daran bisher offen gelassen. Im Westen gilt eine Beteiligung Putins am Gipfel als problematisch. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine soll Moskau politisch isoliert werden.

Zuletzt reiste Russlands Chefdiplomat Sergej Lawrow trotzdem zum Außenministertreffen der G20, verließ die Veranstaltung aber vorzeitig, ohne sich die Antwort von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auf seine Rede anzuhören.

Der russische Präsidentenberater Juri Uschakow wollte sich auch in Teheran nicht endgültig zur Teilnahme am G20-Gipfel äußern. Moskau habe eine Einladung vom Gastgeber Indonesien erhalten und zugestimmt. Die Entscheidung über eine persönliche Teilnahme Putins werde «unmittelbar vor der Reise» getroffen, sagte Uschakow. In Teheran nahm der Kremlchef an einem Dreiergipfel mit den Staatschefs von Iran und der Türkei teil, bei dem es vordergründig um die Zukunft in Syrien ging. (dpa)