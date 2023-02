„Putin abschrecken“: Dobrindt rügt Scholz‘ Bundeswehr-Kurs als „inakzeptabel“

Von: Christian Deutschländer

Teilen

Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef, spricht. © Sven Hoppe/dpa

Tut die Ampel genug für die Bundeswehr? Alexander Dobrindt findet im Baltikum klare Worte. Er spricht nun vom „2,5-Prozent“-Ziel.

Berlin/München – Steckt Deutschland zu wenig Geld in die Bundeswehr – trotz 100-Milliarden-Paket? In der Koalition und in der Union wachsen die Zweifel. Der Verteidigungsminister will noch ein paar Milliarden draufpacken, die CSU rät zudem zu einem verstärkten Auslandseinsatz im Baltikum.

Das Zwei-Prozent-Ziel wackelt. Aber diesmal anders. Führende Politiker von Union und SPD fordern, das bisher nicht erreichte Ziel der deutschen Verteidigungsausgaben weiter nach oben zu korrigieren. „Sich allein dem Zwei-Prozent-Ziel annähern zu wollen, wird nicht reichen“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen der Nato in Brüssel.

Ukraine-Krieg: Deutschlands Verteidigung unter dem Brennglas - Ampel zögert bei den Ausgaben

Das offizielle Ziel sieht vor, dass sich alle Bündnisstaaten bis 2024 dem Richtwert annähern, mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Die aktuelle deutsche Zahl wird auf 1,44 Prozent geschätzt. Auf zwei Prozent zu gehen würde für die Bundesrepublik Mehrausgaben in zweistelliger Milliardenhöhe bedeuten. Pistorius deutete in Brüssel an, dass die Ampel-Koalition intern gerade darüber rede. Auch mit dem 100-Milliarden-Euro-Sondertopf ist das Ziel nämlich nicht gesichert, es wird lediglich in den nächsten beiden Jahren formal erreicht.

Zum Vergleich: Die USA sind als Spitzenreiter in der Nato bei einer Quote von 3,47 Prozent. Über zwei Prozent liegen auch die Briten sowie Griechenland, Polen, Litauen, Estland, Lettland, Kroatien und die Slowakei. Das neue Ziel soll im Juli für die Nato festgelegt werden. Gleichzeitig gibt es in der Bundesregierung die Sorge, dann an anderer Stelle sparen zu müssen oder die Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit kürzen zu müssen. Zudem sei die Prozentzahl allein nicht so aussagekräftig, weil sie nichts über die Effizienz der Ausgaben aussagt und weil die Wirtschaftsleistung sich als zweiter Faktor stetig verändert.

Bundeswehr gefordert: Dobrindt fordert in Litauen und Lettland das 2,5-Prozent-Ziel

Auch die Union fordert mehr Geld für die Ausrüstung. Bei einem Truppenbesuch im Baltikum sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dem Münchner Merkur, das Ziel sei „angesichts der aktuellen Lage nicht mehr ambitioniert genug“. Es müsse „ab sofort, wie vom Bundeskanzler zugesagt, eingehalten werden. Außerdem braucht es jetzt das klare Bekenntnis aus Deutschland zur Weiterentwicklung des Nato-Ziels in Richtung 2,5 Prozent“. Der Auftrag des Kanzlers bei der Verteidigung sei klar: „Beschaffen, beschleunigen, beschützen.“

Dobrindt war am Dienstag und Mittwoch in Litauen und Lettland, um die Allianz mit den baltischen Staaten zu bekräftigen. Er traf die Regierungsspitzen der Länder und besuchte die 800 deutschen Soldaten, die in einer Nato-Mission in Rukla stationiert sind. Die Bundeswehr hat in Litauen die Führung einer multinationalen Kampftruppe mit Norwegern, Niederländern, Tschechen und Belgiern übernommen.

„Putin abschrecken“: Dobrindt fordert „handfeste Sicherheitsgarantien“ von Scholz ein

„Das Baltikum markiert spätestens mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eine klare Außengrenze der freien Welt und des Friedensprojektes Europa“, sagte Dobrindt. Man müsse die baltischen Staaten maximal unterstützen. Es gehe darum, „Putin abzuschrecken, in Richtung Nato und Europa weiter zu provozieren und zu eskalieren.“

Die Koalition und Scholz müssten „zeigen, dass das Zeitenwende-Versprechen auch eine handfeste Sicherheitsgarantie bedeutet“. Dass ein Jahr nach dem Beginn des Kriegs noch nicht mehr Geld in die Bundeswehr investiert sei und nicht deutlich mehr Soldaten im Baltikum stationiert seien, nannte Dobrindt „inakzeptabel“.

Christian Deutschländer