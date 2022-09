China-Experte sieht Putin auf „diplomatischem Eiertanz“ mit Xi – und weit von „Augenhöhe“ entfernt

Von: Marc Beyer

Teilen

Xi und Putin treffen sich in Samarkand. Was das Treffen für den Westen bedeutet, analysiert der Politologe und Buchautor Alexander Görlach im Interview.

München – Am Donnerstag haben sich die Präsidenten Chinas und Russlands in Samarkand getroffen. China-Experte Alexander Görlach bewertet im Interview das Verhältnis zwischen den beiden Staaten und erklärt, warum Peking den Nachbarn nur mit rhetorischen Mitteln, aber nicht materiell unterstützt. Der Politologe und Buchautor („Alarmstufe Rot“) lebt in New York.

Chinas Präsident Xi Jinping (l.) und Kremlchef Wladimir Putin: Was bedeutet das Treffen in Samarkand? © Alexandr Demyanchuk/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Für Xi Jinping ist es die erste Auslandsreise seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Was sagt es aus, dass er auf dieser Reise Wladimir Putin trifft?



Nach innen will er damit zeigen, dass er vor dem Parteikongress im Oktober die Lage unter Kontrolle hat. Nach außen ist es die Bestätigung der Allianz mit Russland, die vor allem ein Bündnis gegen die freie Welt und speziell die USA ist. Das erklärte Ziel ist, gemeinsam eine neue Weltordnung zu schaffen.



Wie ist aktuell das Kräfteverhältnis zwischen Peking und Moskau?



Das ist kein Verhältnis unter Gleichen. Russland braucht China. Peking bekommt Gas zu einem erheblich vergünstigten Preis. Wladimir Putin braucht Abnehmer, im Westen kann er sein Gas nicht mehr verkaufen. Deswegen drängt er gegenüber Xi auch darauf, eine weitere Pipeline zu bauen.

Von einer auch nur annähernden Augenhöhe sind die Russen weit entfernt?



Ich weiß gar nicht, ob es diese Augenhöhe jemals gab. Man kann sich gegenseitig unterstützen, weil Russland an Taiwan kein Interesse hat und China keines an der Ukraine. Die beiden haben also keinen Interessenkonflikt. Aber Augenhöhe? Ich glaube nicht, dass Peking das so sieht.



Russland ist im Westen geradezu geächtet. Könnte für China der Moment kommen, an dem es nicht mehr klug ist, an der Seite Moskaus zu stehen?



Das ist jetzt schon ein diplomatischer Eiertanz. Auf der einen Seite sucht Xi die große Bühne, um seinen Leuten zuhause zu zeigen, dass er mit den Mächtigen parliert. Gleichzeitig will man nicht mit einem Kriegsverlierer befreundet sein. Der chinesische Botschafter hier in den USA hat zuletzt betont, dass man die Prinzipien der UN-Charta und der internationalen Beziehungen respektiere. Das ist schon auch eine rhetorische Absetzbewegung vom russischen Angriffskrieg. Den findet die Volksrepublik grundsätzlich nicht so toll, weil die Verletzung nationaler Souveränität aus Pekings Sicht gerade im Hinblick auf Taiwan schnell zu einem Eigentor werden könnte. Peking unterhält auch weiterhin diplomatische Beziehungen zur Ukraine. Gleichzeitig übt man sich im Schulterschluss mit Moskau.

„China möchte nicht in die Schusslinie von Sanktionen geraten“

Welche Schlüsse zieht China in Bezug auf die eigenen Handelsbeziehungen zum Westen?



Ich glaube nicht, dass Putin grundsätzlich die Abhängigkeit des Westens falsch eingeschätzt hat, denn wir sind in der Tat abhängig von russischem Gas. Er hat allerdings gedacht, dass ihm aufgrund dieser Abhängigkeit ein Freifahrtschein in Sachen Ukraine ausgestellt werden würde. China möchte nicht in die Schusslinie von Sanktionen geraten. Das zeigt sich daran, dass man keine Waffen an Russland liefert. Peking hält sich auch bedeckt bei der Lieferung von Gütern, die als Parteinahme interpretiert werden könnten. Es gibt allerdings auch Stimmen, die sagen, dass die Situation jetzt Chinas Entkopplungsbestrebungen noch mal beschleunigt. Denn wenn man Taiwan einnehmen wolle, dann könne man nicht mehr so in die Weltwirtschaft eingegliedert bleiben. Man müsse unabhängiger sein, um nicht von Sanktionen zur Aufgabe gezwungen zu werden. Deshalb kann man insgesamt sagen, dass China Russland zwar rhetorisch unterstützt, substanziell-materiell aber nicht.



Was lernt China im Hinblick auf seine Ambitionen in Taiwan aus Russlands militärischen Problemen?



Man muss berücksichtigen, dass die russische Armee die chinesische bei ihrer Modernisierung unterstützt. Sie versucht, ihr Häuserkampf oder Guerillataktiken beizubringen. In China sieht man jetzt natürlich, dass das in der Ukraine nicht geklappt hat. Man wird jetzt die Strategien, die zu einer möglichen Eroberung Taiwans führen könnten, überdenken. Ich glaube aber nicht, dass das dem generellen Ziel, der sogenannten Wiedervereinigung mit Taiwan, das Licht ausgeblasen hat. Da gibt es in China keinen Richtungswechsel.

Gibt es für China eine rote Linie, die Russland in der Ukraine nicht überschreiten darf?



Ein nuklearer Schlag könnte das sein. Ich glaube, Peking hätte kein Interesse daran, dass die Länder in seiner unmittelbaren Nachbarschaft nach einem Atomschlag, den Russland ungestraft ausführt, nach eigenen Atomwaffen streben würden, mit der Begründung, dass die ganzen UN-Resolutionen sowieso nichts bringen. Das wäre für China ein Super-GAU.



Interview: Marc Beyer