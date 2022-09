Putin: Dankt Xi Jinping für Rückhalt in der Ukraine-Krise und sichert Unterstützung in der Taiwan-Frage zu

Wladimir Putin

Russlands Präsident Wladimir Putin versprach Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping seine Unterstützung in der Taiwan-Frage und bedankte sich für Pekings Rückhalt in der Ukraine-Krise.

Samarkand - «Wir verurteilen die Provokationen der USA und ihrer Satelliten in der Meerenge vor Taiwan», sagte der Russe Putin der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Donnerstag bei seinem Treffen mit Xi in der usbekischen Stadt Samarkand. Das Treffen der beiden Staatschefs im Rahmen des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit ist ihre erste Begegnung seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Putin dankte seinem Gegenüber dabei für die «ausgewogene Position» Chinas in dem Konflikt. «Wir verstehen Ihre Fragen und Sorgen diesbezüglich und sind natürlich bereit, im Verlauf des heutigen Treffens unsere Position zu dieser Frage ausführlich darzustellen, obwohl wir auch schon vorher darüber geredet haben», sagte der Kremlchef.

Peking hatte Russland in der Auseinandersetzung rhetorische Rückendeckung gegeben. Der Chef des chinesischen Parlaments, Li Zhanshu, schob bei seinem jüngsten Besuch in Moskau die Verantwortung für den Ausbruch des Kriegs in der Ukraine in erster Linie den USA zu. Russland hatte das Nachbarland Ukraine am 24. Februar angegriffen. (dpa)